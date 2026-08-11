Вынуждают меняться жильем: сирота получила квартиру, а теперь должна съехать 11 11.08.2026, 9:59

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В очереди на улучшение жилищных условий белоруска простояла более 20 лет.

Небольшой микрорайончик в Дятлово выделяется на фоне остальной застройки города – новенькие трехэтажки, красивые детские площадки, пишет Tochka.by.

А с недавних пор происходящее в одном из подъездов дома по улице Притыцкого, 33, обсуждают не только в маленьком райцентре, но и по всей Беларуси.

Оказалось, у шести квартир «неправильные» владельцы. Нумерацию при сдаче дома перепутали. И теперь люди вынуждены меняться друг с другом жильем, в которое уже успели вложить и деньги, и душу.

Некоторые жильцы уже исполнили предписание: попрощались со своими ремонтами и частью мебели, переехав в соседние квартиры.

Дело осталось за первым и вторым этажами. Но Ольга Грамадская, жительница квартиры №4 (или же теперь №6?), не намерена просто так сдаваться. Это жилье выстраданное, долгожданное и единственное, что у нее есть.

Как так вышло, кто виноват и что делать? Съездили в Дятлово и попробовали разобраться в непростой истории.

Жилье ждала долго

В 2005 году родителей Ольги лишили родительских прав. О том времени она вспоминает неохотно, а о биологических матери и отце ничего не знает.

Потом был брак, тяжелый развод. У Оли двое детей, с которыми она все это время жила в съемных квартирах. Как сирота она должна была получить жилье от государства в родном Дятлово. Но только недавно, в 33 года, наконец въехала в свою квартиру.

«На очереди стояла 20 лет. Говорят, что ничего из социального жилья за это время в Дятлово не строили. Только в прошлом году мне предложили арендную квартиру. Конечно, я согласилась», – начинает свой рассказ Ольга Грамадская.

Целый год она усердно работала, откладывая на ремонт: где-то в кредит, где-то по чуть-чуть что-то докупала, чтобы сразу сделать все работы и переселиться в долгожданную «трешку». И вот в июле наконец переехала.

«Ремонт почти доделали, но пока все поставили на паузу. В прошлом месяце мне позвонил юрист из нашего ЖКХ и ошарашил новостью: нам сказали, что мы должны перебраться в соседнюю квартиру», – говорит Ольга.

Перепутали квартиры

Оказалось, что случилась путаница в нумерации квартир. Из всего дома – только в их подъезде. И запутаться тут немудрено.

На первом этаже новенькой трехэтажки висит еще старая разметка. На этаже по три квартиры: №1–3 – на первом, №4–6 – на втором, №7–9 – на последнем.

Именно эти крайние, боковые квартиры и были перепутаны. Лишь те, кто оказался посередке, заехали в свое жилье. Нумерация квартир №1, 3, 4, 6, 7 и 9 должна идти не слева направо, а наоборот.

«Говорят, застройщик перепутал нумерацию квартир, потом дом так и приняли на баланс. И только когда один из соседей начал собирать документы для приватизации, выяснилось, что его техпаспорт не совпадает с фактически занимаемой квартирой», – объясняет Ольга.

Недавно ей пришла досудебная претензия от соседа, с которым она должна поменяться «трешками».

«Приходили замерять наши квартиры. Оказалась, вопрос в 1,3 «квадрата": моя нынешняя квартира больше, чем должна быть. У соседа, соответственно, меньше. Но проблема еще в том, что у меня арендное жилье, а тот человек собирается приватизировать свою квартиру. Мне сразу дали понять, что нас будут переселять: либо мы добровольно поменяемся, либо нам помогут выехать», – разводит руками женщина.

По словам Ольги, с соседом она сначала пыталась договориться, но «все очень сложно».

«Думаю, из-за разного статуса квартир», – предполагает она.

Но женщина не настроена просто так сдаваться: она поделилась проблемой в соцсетях и обратилась в Генпрокуратуру.

«Единственное, что нам предложили, – помощь в переезде. Но что делать со стенами, встроенной мебелью? Только за установку этого телевизора я отдала Br700. А кухня? Ремонт в ванной?» – перечисляет Ольга.

Сколько было вложено в ремонт этой квартиры, она не может сказать даже приблизительно. Но сумма точно перевалила за Br10 тыс.

По словам женщины, из шести пострадавших от такой ошибки жильцов только она решила попробовать бороться за свою квартиру. Хотя другие люди живут в этом доме гораздо дольше Ольги – больше года.

На третьем этаже соседи и вовсе уже поменялись своими квадратными метрами.

«У соседа был ремонт в сто раз круче, чем у меня. Но их заставили поменяться, а они и не сопротивлялись. Я же решила, что буду идти до конца: это мое единственное жилье, я отстояла в очереди много лет, у меня двое детей, и я воспитываю их одна. Я поборюсь еще», – говорит Ольга.

По словам женщины, местные власти и районное ЖКХ навстречу не шли и никаких других вариантов, кроме переезда, не предлагали. После того как ситуация получила огласку, ничего нового о решении своего вопроса Ольга тоже пока не слышала.

Соседи готовы остаться в «неправильной» квартире

Сосед Ольги, по ее словам, хочет, чтобы все было сделано по закону, даже если для этого придется поменяться квартирами.

Tochka.by удалось пообщаться с супругой собственника этого жилья.

«Мы хотим, чтобы все было оформлено юридически правильно. Я никаких претензий ни к кому не имею. Квартиры у нас практически одинаковые. Мы просто хотим, чтобы этот вопрос разрешился, чтобы нам выдали план-проект нашей квартиры», – заверила соседка.

Досудебная претензия Ольге, по ее словам, была составлена после того, как местные власти сказали жильцам квартиры №6 (по факту они должны были проживать в квартире №4) освободить неправильно занятые метры и поменяться с соседями.

На тот момент в райисполкоме предлагали только такой вариант решения проблемы. По словам собеседницы, дело сдвинулось с мертвой точки только после огласки ситуации.

Tochka.by не смогла получить оперативный комментарий от Дятловского ЖКХ и райисполкома.

Однако ранее для других СМИ директор Дятловского ЖКХ Василий Петюк подтвердил: застройщик ошибся с нумерацией, старший мастер при приемке тоже не заметил.

Несоответствие вскрылось год спустя, когда соседи Ольги пошли зарегистрировать техпаспорт.

«Обе квартиры трехкомнатные, отличаются немного площадью. Однако при строительстве квартиры №6 были затрачены бюджетные средства, а квартира гражданки Грамадской – арендная. Поменять документы невозможно, единственный вариант – переселение», – пояснил тогда он для sb.by.

Но позже Василий Петюк сказал, что все же есть вероятность урегулировать инцидент на уровне документов, избежав переезда.

Журналисты отправили запросы в Дятловское ЖКХ и райисполком, чтобы прояснить ситуацию. Как только придет ответ, он будет опубликован.

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