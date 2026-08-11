«Беременной сказали: бери пеленку и рожай в палате» 11 11.08.2026, 9:39

7,496

Эхо скандала в 5-й больнице Минска.

На выходных в соцсетях активно обсуждали пост о ситуации, которая случилась с пациентками в 5-й больнице Минска. Пользовательница Threads рассказала, что ее подруга оказалась в стационаре с проблемами, не связанными с беременностью. При этом она стала невольной свидетельницей схваток соседки на сроке в 22 недели. «Ей [беременной] сказали: бери пеленку и рожай в палате в кровати», — утверждается в посте. Журналисты дозвонились до заместителя главного врача 5-й больницы. Там считают, что «ничего катастрофического не произошло»: в отделении гинекологии выкидыши иногда могут происходить прямо в палате, пишет «Онлайнер».

«Какой ужас… Болит сердце и все внутри от того, что увидела и послушала», — с таких слов начинается пост о ситуации в больнице. Как рассказала пользовательница Threads, рядом с ее подругой в палате оказалась девушка, у которой замерла беременность на сроке в 22 недели.

«У этой девочки отошли воды и начались схватки. И начал вылазить малыш. Подружка побежала звать хоть кого-нибудь. Нашла, говорит: «Там в палате роды начались». А ей в ответ: «Ну так пускай ложится в кровать, раздвигает ножки и рожает» <…> Все это происходило в палате на глазах у человека, который никогда не рожал! Психологически как для роженицы, так и для подружки это был стресс», — так описывается ситуация в посте (стилистика сохранена).

Позже, по словам пользовательницы, «ребенка забрали, роженице сказали ждать чистку», а пациенткам, как утверждается, было сказано убрать палату самостоятельно.

Журналисты связались напрямую с девушкой, со слов которой описана ситуация в 5-м роддоме. Она рассказала, что все случилось на выходных. В палате они находились вдвоем — она и соседка с замершей беременностью.

Обе пациентки отказались от развернутых комментариев, однако подтвердили написанное в посте с небольшими уточнениями. Минчанка подчеркнула, что позвала медиков сразу же, как только у беременной отошли воды. В тот момент, когда родился мертвый ребенок, врач уже присутствовала в палате (в посте написано иначе).

— Сам факт, что я это все наблюдала, когда воды у нее отошли <…> И я испытала стресс, я ни разу не рожала еще. Видеть ребенка — такое себе…

— Вам как-то объяснили эту ситуацию? Почему это все происходит в палате?

— Да, они объясняли, что до 22-й недели у них все рожают в палате, когда выкидыш или что-то такое… И их не забирают в родзал <…> А еще сказали, что она сама [соседка] должна все убирать в палате, потому что санитарок нет.

В комментариях своими историями поделились другие женщины. Они уверяют, что пережили похожий опыт в роддомах:

«У меня была пара часов после полосной операции, и я сама ловила ребенка у соседки, они не дали ей даже пеленку, вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться».

«В Витебске рожала двойню на 20-й неделе в ведро в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час».

«Моя история в 2012 году один в один, только у меня было 23,5 недели беременности».

«Я могу поверить, что так и было. У меня было 8,5−9,5 недели. Дали таблетки. Я надела большую прокладку наивная (туалет очень-очень далеко), и вот этот момент — кошмар, — я до сих пор в шоке, никто не предупредил, как это будет. Хотя это моя вторая беременность была».

Заместитель главного врача: «Мы не можем изолировать таких женщин»

За пояснениями по ситуации журналисты обратились в 5-ю городскую больницу Минска. Заместитель главного врача Василий Шостак подчеркнул, что называть случившееся с беременной пациенткой «родами» с медицинской точки зрения некорректно.

— Это неразвивающаяся беременность — никакого отношения к родам это не имеет. Это выкидыш. И речь идет не о ребенке, а о плоде. Он был нежизнеспособен, поскольку погиб до того, как женщина поступила к нам, — поясняет Василий Шостак. — В отделении гинекологии таких женщин не изолируют. Выкидыш может произойти в любое время, все зависит от скорости течения схваток.

То, что это произошло в палате, — да, так бывает. То, что доктор пришла не сразу, — такое тоже возможно. Это роды проходят в сопровождении врача (и даже не одного), когда ожидается рождение живого ребенка. А здесь случился выкидыш. Доктор приходит тогда, когда его вызовут. Возможно, он находился в этот момент в другом отделении.

— Выкидыш всегда происходит в палате? Или все-таки есть какое-то помещение, куда могут отвести женщину?

— Мы не знаем скорость процесса. Мы можем женщину посмотреть, а у нее, например, еще нет полного раскрытия для того, чтобы изгнать плод. Но через 10 минут уже есть. Поэтому да, выкидыш может произойти в палате, а может произойти в смотровом кабинете во время осмотра, может — и в манипуляционной, когда мы собираемся заниматься каким-то вмешательством, например, инструментальным способом (в народе «чистка». — Прим. ред.).

Самое главное, что женщина не завершила эту беременность в туалете, как многие это себе представляют. Поэтому в том, что вы описываете, нет ничего катастрофического или из ряда вон выходящего. А вот то, что соседки что-то записывают и выкладывают, это уже распространение конфиденциальной информации, которое может попадать под действие двух законов — о персональных данных и о врачебной тайне.

— Вы не считаете, что это может быть стрессом для соседок по палате — например, тех, кто еще никогда не рожал, или для женщин, которые приехали сохранять беременность?

— Нигде в нашей стране не выделяются палаты для прерывания беременности. У нас такого нет, это нарушение прав женщин. Она такая же пациентка, как и все остальные. Это отделение гинекологии, здесь нет здоровых людей. У каждого есть какие-то заболевания, могут быть разные кровотечения, во время беременности или без нее. Если мы всех пациенток будем изолировать друг от друга, то я не знаю, какого размера должно быть отделение гинекологии. А у нас палаты рассчитаны на два-три-четыре человека, для максимально комфортного пребывания. В данном случае это была двухместная палата.

— Подскажите, какой пограничный срок, когда вы ожидаете рождения живого ребенка и это будет считаться родами?

— После 22 недель. Тогда это происходит в предродовой палате или в родильном зале. Но если беременность замершая, это другая ситуация. Когда плод остается в полости матки, он вызывает воспаление со всякими вытекающими последствиями вплоть до бесплодия. Поэтому мы должны закончить эту беременность как можно быстрее.

— Что происходит после выкидыша?

— Плод отправляется на гистологическое исследование вместе с плацентарной тканью. А женщине показано выскабливание полости матки, после чего она возвращается в палату.

Что касается уборки в палате, то, по словам Василия Шостака, это обязанность сотрудников больницы. Никто не может заставить пациентов убирать постель, это исключено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com