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Российский дрон снова нарушил воздушное пространство Молдовы

  • 11.08.2026, 10:12
  • 1,254
Российский дрон снова нарушил воздушное пространство Молдовы
иллюстративное фото

Вероятно, это был реактивный «Шахед».

Вечером 10 августа во время очередной воздушной атаки РФ на Одесскую область воздушное пространство Молдовы нарушил российский БпЛА, который после этого вернулся в Украину, об этом заявили в Минобороны Молдовы.

По данным Службы воздушных операций армии Молдовы, в 23:41 радары зафиксировали объект, который двигался со стороны украинской Степановки и залетел в воздушное пространство Молдовы, двигаясь над селом Приозерное Слободжийского района.

Через минуту аппарат вылетел из воздушного пространства Молдовы обратно в Украину севернее Степановки.

Отмечается, что по характеристикам аппарат похож на «Герань-3», то есть реактивный «Шахед».

В сообщениях украинских Воздушных сил о воздушных угрозах примерно в то же время писали о движении реактивного БПЛА в Одесской области возле сел неподалеку от границы с Молдовой.

Напомним, в понедельник было объявлено, что БПЛА, взорвавшийся в Молдове в воскресенье, 9 августа, является аппаратом нового типа, которые до сих пор не падали на территории страны.

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