Российский дрон снова нарушил воздушное пространство Молдовы
- 11.08.2026, 10:12
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Вероятно, это был реактивный «Шахед».
Вечером 10 августа во время очередной воздушной атаки РФ на Одесскую область воздушное пространство Молдовы нарушил российский БпЛА, который после этого вернулся в Украину, об этом заявили в Минобороны Молдовы.
По данным Службы воздушных операций армии Молдовы, в 23:41 радары зафиксировали объект, который двигался со стороны украинской Степановки и залетел в воздушное пространство Молдовы, двигаясь над селом Приозерное Слободжийского района.
Через минуту аппарат вылетел из воздушного пространства Молдовы обратно в Украину севернее Степановки.
Отмечается, что по характеристикам аппарат похож на «Герань-3», то есть реактивный «Шахед».
В сообщениях украинских Воздушных сил о воздушных угрозах примерно в то же время писали о движении реактивного БПЛА в Одесской области возле сел неподалеку от границы с Молдовой.
Напомним, в понедельник было объявлено, что БПЛА, взорвавшийся в Молдове в воскресенье, 9 августа, является аппаратом нового типа, которые до сих пор не падали на территории страны.