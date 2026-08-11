В Минске спасли утонувший в реке Лошица экскаватор 1 11.08.2026, 10:57

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«Спасательная операция» заняла несколько дней.

На прошлой неделе в микрорайоне Брилевичи экскаватор утонул в реке Лошица. Правда, не весь: крыша и стрела остались над поверхностью воды, но по факту все же можно утверждать, что именно утонул. Фото и видео инцидента очевидцы распространили в соцсетях.

Но оказалось, что машину смогли вытащить, пишут «Минск-Новости».

Оказалось, что землеройная машина попала в яму во время очистки реки от растительности, ила и мусора. Глубина впадины — около полутора метров, поэтому выехать самостоятельно не получилось.

«Спасательная операция» развернулась на несколько дней и завершилась в минувшую субботу. Сначала специалисты снизили уровень воды, после чего из моторного отсека достали аккумулятор и просушили воздушный фильтр. Заодно подготовили путь для выхода экскаватора: из грунта создали своеобразный мост, установили металлические слани — специальный настил, после чего застрявшую машину вытянули с помощью тросов и другой техники.

— Воду перекачали с одной стороны реки в другую. После всех манипуляций мы убрали насыпь, уровень воды восстановился, обитателям водоема ничего не угрожает, — пояснил председатель Московского и Центрального районов ОСВОД Сергей Молоховский.

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