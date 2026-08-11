«Будет что-то контролируемое структурой вроде БРСМ» 2 11.08.2026, 11:15

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Квиз «Угадай мелодию» в Гродно, Беларусь.

Фото: grodno.mir-kvestov.by

Журналист рассказал, зачем лукашисты взялись за квизы.

Официальные власти Гродно приравняли квизы к массовым мероприятиям – теперь организаторов обязали получать разрешение на их проведение. Что это может значить? Желание государства ввести цензуру и контроль и зарабатывать вместо частников? Или что-то другое? Об этом рассказал «Белсату» журналист и создатель квиза «Пытаннечкі» Павел Свердлов.

Зачем власти взялись за квизы, хотя те существуют много лет? Первая версия – это желание запретить, но не гласно. Примерно, как с концертами, на которые могут получить разрешение только организаторы из утвержденного списка.

«Здесь может быть несколько версий. Первая – это попытка запретить, не запрещая. То есть сами же квизы не запрещаются, но пожалуйста, получайте разрешение. И вся эта беседа о том, что разрешение на массовое мероприятие получить в Беларуси просто – это слова. Просто это сделать, если ты обращаешься от имени БРСМ или какой-то другой подобной организации», – говорит Павел Свердлов.

Вторая версия – желание государства получить деньги, так как на организацию массовых мероприятий их нужно больше.

«Возможно, дело в деньгах. Если ты заявляешь массовое мероприятие, ты должен оплатить скорую [помощь], милицию и так далее. Возможно, такой способ придумали в Гродненской области, чтобы поднять бюджет».

Третья версия – контроль. По крайней мере таким образом недавно разогнали турслет – якобы из-за того, что его не оформили как массовое мероприятие.

«Организаторы, которые не захотят проблем, реально должны пойти к какой-либо организации вроде БРСМ. Но квизы у нас игра молодежная, стильная (...) нужно, чтобы эта «движуха» стала под контроль чего-либо официального, ведь она частная и от этого абсолютно неконтролируемая. Белорусским властям неконтролируемые «движухи» не нравятся», – считает Свердлов.

Интеллектуальная квиз-игра БРСМ, приуроченная ко Дню молодежи и студенчества. Фото: brsm.maskouski / Instagram

Если ситуация пойдет по наихудшему сценарию – всех обяжут получать разрешения на проведение квизов, а давать такие разрешения будут только идеологически-выверенным единицам, – белорусские квизы станут виртуальными или уйдут в подполье, либо просто прекратят свою работу.

«Или квизов вообще не будет, или это будет что-то контролируемое какой-либо структурой вроде БРСМ, которой разрешения на массовые мероприятия вряд ли требуются. Соответственно, идеология и цензура там, скорее всего, появятся, уже нельзя будет спрашивать обо всем, нужно будет думать, какие вопросы попадают в программу квиза. А если вдруг не те вопросы попадутся, то, соответственно, придут контролер и идеолог, и начнут предъявлять претензии. Я не исключаю, что организаторы квизов просто не захотят связываться со всей этой бюрократически-цензурной волокитой, и таким образом или квизы уйдут в подполье, или станут виртуальными. Можно ли сказать: спасибо, это были чудесные годы, квизов в Гродно [или других городах] больше не будет», – считает Павел Свердлов.

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