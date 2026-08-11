Конец «глобальной России» 1 11.08.2026, 11:41

2,904

Новая сирийская власть постепенно сокращает присутствие Москвы.

Россия постепенно теряет позиции, которые позволяли Кремлю проецировать силу далеко за пределами своих границ. Одним из главных признаков этого становится изменение статуса российских военных объектов в Сирии, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

Дамаск объявил, что базы Хмеймим и Тартус больше не будут находиться под исключительным контролем Москвы. Они должны превратиться в «совместные центры подготовки», а гражданские объекты перейдут под управление сирийских властей.

Изменения стали очередным последствием падения режима Башара Асада в 2024 году. Россия тогда не вмешалась в происходящее, а новая сирийская власть во главе с Ахмедом аш-Шараа постепенно сокращает присутствие Москвы. По оценкам аналитиков, России могут сохранить лишь отдельные возможности, например право на дозаправку.

«Внутри России такой разворот уже вызывает недовольство среди «ястребов». Однако сокращение российского влияния связано не только с событиями на Ближнем Востоке. Кремль все больше ресурсов направляет на войну против Украины, из-за чего Москва теряет возможности поддерживать прежний уровень присутствия в других регионах», пишет британская газета.

«Глобальная Россия» сталкивается с проблемами и в других частях мира. Сербия приняла президента Украины Владимира Зеленского, Казахстан все громче призывает Москву завершить войну, а позиции России слабеют на Южном Кавказе и в Венесуэле.

Критики сомневаются, что ослабление позиций России на международной арене заставит Кремль смягчить курс. Однако потеря репутации становится одной из наиболее серьезных издержек для Москвы, все заметнее отражаясь на образе Путина и его авторитете внутри страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com