В еще одну горную страну можно будет улететь прямо из Минска 1 11.08.2026, 12:01

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Такой возможности не было 34 года.

Из Минска можно будет улететь в еще одну южную страну. С 29 августа национальная авиакомпания Таджикистана «Сомон Эйр» начнет выполнять регулярные прямые авиарейсы по маршруту Душанбе — Минск — Душанбе. Прямого регулярного авиасообщения между Беларусью и Таджикистаном не было 34 года, пишет «Онлайнер».

Рейсы планируются раз в неделю, по субботам, на Boeing 737-800NG.

— Его запуск будет способствовать укреплению транспортных связей между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, упрощению поездок граждан двух стран, а также развитию экономического, торгового, туристического и гуманитарного сотрудничества между двумя государствами, — отметили в дипломатической миссии Таджикистана.

Вылет из Минска запланирован в 11:10, а прилет в Душанбе — в 18:00 (время для стран указано местное). Из Душанбе рейс вылетит в 6:30 и приземлится в Минске в 9:50. Время в пути — пять часов.

Таджикистан — горное государство в Центральной Азии со столицей в городе Душанбе. Около 93% территории страны занимают величественные горные системы Памира, Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая. Таджикистан граничит с Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем и Афганистаном.

Цены на билеты стартуют от €320 или же около 1,1 тыс. руб.

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