СМИ: Новый китайский авиалайнер «разваливается» в воздухе

СМИ: Новый китайский авиалайнер «разваливается» в воздухе11
- 11.08.2026, 12:23
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Опубликован документ.
В сети появился документ китайской авиакомпании China Southern Airlines, касающийся нового самолета COMAC C919. Он датирован маем этого года и содержит перечень критических дефектов самолета, сообщает The Epoch Times.
Подлинность документа не подтверждена, однако это не мешает авиационному сообществу активно обсуждать его содержание.
Среди выявленных недостатков C919 отмечаются утечки масла в сухом отсеке крыла, повреждения креплений контуров пожарной сигнализации, отслоение панели закрылков, заклинивание клапанов системы противообледенения, а также обгоревшая панель электропитания задней кухни. Некоторые из этих неисправностей были известны еще во время приема самолетов и летных испытаний, однако продолжали возникать после их ввода в эксплуатацию.
Сообщается, что проблемы с новыми самолетами возникали неоднократно. В частности, на одном из C919 (бортовой номер B-659F) первый серьезный сбой произошел всего через 13 часов после его ввода в эксплуатацию.
В документе речь идет не об единичных случаях, а о повторяющихся неисправностях, которые авторы называют «системными проблемами, существующими в течение длительного времени».
Как утверждается, China Southern требовала от COMAC раскрыть информацию о ранее выявленных дефектах и предоставить планы их устранения. В настоящее время авиакомпания эксплуатирует 12 самолетов C919, а еще 88 заказала. Всего ее портфель заказов насчитывает 100 таких лайнеров с поставками до 2031 года.