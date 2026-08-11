Белорусский вратарь может перейти в Бундеслигу 11.08.2026, 12:51

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Федор Лапоухов

Федором Лапоуховым заинтересовался немецкий клуб.

Надежная игра вратаря Федора Лапоухова, выступающего за болгарский ЦСКА, привлекла внимание одного из клубов немецкой Бундеслиги, передает болгарское издание «Телеграф».

Журналисты пишут, что название клуба держится в секрете, но, скорее всего, речь идет о «Майнце», занявшем десятое место в чемпионате Германии. При этом , как утверждает источник, «армейцы» сейчас не готовы расставаться с белорусом, который стал одним из ключевых футболистов команды.

Лапоухов перешел в ЦСКА в начале 2025 года из минского «Динамо». Этой весной он вместе с командой стал обладателем Кубка Болгарии. Новости об интересе к белорусскому голкиперу со стороны других клубов появляются регулярно. Весной сообщалось, что Федором интересуются немецкий «Айнтрахт» и английский «Саутгемптон», однако трансфер так и не состоялся и белорус продолжает выступать за ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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