В Минске начали ремонт Слепянской водной системы 2 11.08.2026, 13:02

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Фото: wikipedia

Там появятся новые локации, маршруты и велодорожка.

В Минске приступили к ремонту Слепянской водной системы. О ходе работ и будущих изменениях рассказал генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Александр Ермолович, сообщает агентство «Минск-Новости».

Уникальную для белорусской столицы водную систему строили в период с 1970 по 1980 год. За десятки лет многие ее объекты заметно состарились, местами ремонт был особенно необходим. Причем каких-то косметических работ было бы мало.

Специалисты «Минскзеленстроя» стараются поддерживать в надлежащем состоянии набережную и водные объекты, в том числе каскады. Но сейчас пришли к выводу, что нужно взяться за систему основательно.

«Учитывая возраст, этой территории необходим не только текущий ремонт, но и более широкое вмешательство», – отметил руководитель предприятия.

Благоустройством Слепянской водной системы намерены заниматься в несколько этапов. Работы проходят на территории Заводского, Ленинского, Партизанского и Первомайского районов.

Прокладывается велодорожка, оборудуются новые площадки, ставится детское спортивное оборудование.

«Появятся довольно интересные новые локации и маршруты», – заверил Ермолович.

Вместе с тем специалисты проводят очистку: с водной глади убирают растительность, для этого используют специальные комбайны.

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