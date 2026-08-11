Миллионы солдат и тысячи танков: на Ближнем Востоке формируется новый военный альянс 9 11.08.2026, 12:55

11,674

Он может стать одним из важнейших блоков в мусульманском мире.

На Ближнем Востоке формируется новый военный альянс из трех стран, который объединяет миллионы солдат и тысячи танков и может стать одним из важнейших блоков в мусульманском мире, пишет forsal.pl.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили соглашение об обороне, которое будет действовать по принципу НАТО: нападение на одну страну вызовет ответную реакцию всех трех. Местом подписания соглашения стала Мекка, один из важнейших священных городов ислама.

Представители стран подчеркивают, что соглашение носит оборонительный характер и не направлено против какой-либо конкретной страны. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул, что в документе не указан какой-либо противник, и что ответ на угрозу может включать различные формы помощи – от обмена информацией до военной поддержки.

Вместе три страны имеют около 1,4 миллиона солдат. Их вооруженные силы также имеют около 6000 танков. Их военно-морские силы в совокупности имеют около 21 подводную лодку, 38 фрегатов и 15 корветов. Военно-воздушные силы трех стран располагают примерно 1000 боевыми самолетами.

Иран отвечает на новый альянс

За два дня до подписания «Мекканского соглашения» министр обороны Ирана Сейед Маджид Ибн Реза предложил Турции создание более широкого военного альянса, включающего Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, Пакистан и Египет. Как сообщает Pakistan Observer, иранское предложение в первую очередь направлено на снижение зависимости региона от внешних военных сил.

Однако реализация иранской концепции будет гораздо сложнее.

«В данный момент это кажется невозможным, особенно учитывая конфликт с Соединенными Штатами, которые, в конце концов, являются ближайшими союзниками Египта, Пакистана и Саудовской Аравии. Этот нынешний альянс, подписанный в пятницу, больше отвечает интересам Соединенных Штатов и соответствует амбициям двух стран-участниц», - отмечает Гжегож Дземидович, бывший посол Польши в Египте и Судане.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com