Вы не узнаете эти два минивэна Chrysler 4 11.08.2026, 13:06

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Фото: Chrysler

Семейное авто может выглядеть неожиданно.

Chrysler решил доказать, что семейный минивэн вовсе не обязан выглядеть скучно. Компания показала сразу два необычных концепта на базе нового Pacifica 2027 модельного года, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Первый проект получил более сдержанный подход. Черный Pacifica Limited с пакетом S Appearance оснастили матовыми полосами, черными тормозными суппортами и 21-дюймовыми колесами Geode с шинами Pirelli P Zero. Клиренс уменьшили примерно на 2,5 сантиметра, а в салоне появились красные ремни безопасности.

Фото: Chrysler

Второй автомобиль Chrysler создала вместе с сообществом любителей минивэнов VANkulture. Здесь изменения гораздо серьезнее: аэродинамический обвес VIS Racing, 20-дюймовые диски Vossen, регулируемая подвеска Megan Racing и мощные тормоза Rotora с восьмипоршневыми суппортами спереди. Минивэн также получил спортивную выхлопную систему MagnaFlow.

Фото: Chrysler

«Эти два концепта показывают, что владельцы могут сделать свой минивэн по-настоящему индивидуальным и получать от него удовольствие», — заявил глава Chrysler Мэтт Маклири.

Фото: Chrysler

Интерес молодых покупателей к минивэнам заметно вырос. За последние десять лет число клиентов из поколений миллениалов и поколения зумеров увеличилось на 143%, а продажи минивэнов в США в ближайшие пять лет могут вырасти еще на 18%.

Пока неизвестно, превратятся ли эффектные решения концептов в серийные опции. Однако Chrysler явно рассчитывает доказать, что практичность и индивидуальный стиль вполне могут существовать в одном автомобиле.

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