Брэд Питт рассказал о семи годах воздержания 4 11.08.2026, 12:43

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Актер отказался от алкоголя в 2016 году после развода с Анджелиной Джоли.

Актер Брэд Питт рассказал, что после семи лет трезвости снова начал употреблять алкоголь, однако теперь старается делать это умеренно, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Во время беседы Питт предложил журналисту бокал вина. На вопрос, предназначен ли алкоголь только для гостей, актер с улыбкой признался: «Я был трезвым семь лет. А потом снова сорвался».

По словам Питта, сейчас он относится к алкоголю гораздо осторожнее. «Я стал слишком самоуверенным, и понял, что должен быть осторожнее», — рассказал актер. При этом он отметил, что может позволить себе несколько бокалов, но старается не переходить определенную границу.

Питт отказался от алкоголя в 2016 году после развода с Анджелиной Джоли. Впоследствии он рассказывал о своем опыте участия в программе из 12 шагов, которую проходил около полутора лет.

В 2019 году актер говорил, что занятия помогли ему открыто взглянуть на собственные проблемы и избавиться от чувства осуждения. А в 2020 году Питт поблагодарил Брэдли Купера, заявив, что именно благодаря другу ему удалось отказаться от алкоголя.

Теперь актер говорит, что вернулся к алкоголю, но старается соблюдать меру и относится к этому «профессионально».

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