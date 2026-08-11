В Беларуси заметили редкого дупляного комара 11.08.2026, 12:37

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иллюстративное фото: ecdc.europa.eu

Этот вид способен переносить опасные инфекции.

Российские ученые зафиксировали распространение в Беларуси и России дупляного комара — Anopheles plumbeus. В Европе этот вид считается одним из основных переносчиков тропической малярии, передает пропагандистское издание БЕЛТА.

Как пояснили ученые центра по биоресурсам НАН Беларуси, в нашей стране впервые обнаружили насекомое еще в 1970-х годах. Однако встречается комар здесь редко: за последние сто лет его находили лишь несколько раз в Брестской и Гомельской областях. Недавно специалисты обнаружили его и в Могилеве.

Свое название комар получил из-за того, что обычно откладывает яйца в заполненные дождевой водой дупла деревьев. Но специалисты заметили, что сейчас он осваивает и искусственные места: личинки обнаружили даже в старой автомобильной покрышке с водой в городском парке Могилева.

Особенность Anopheles plumbeus в том, что он предпочитает питаться кровью человека. При этом вид способен переносить не только тропическую малярию.

— На территории Беларуси ежегодно регистрируется около 10 случаев завозной малярии. Помимо гемопаразитов, Anopheles plumbeus является переносчиком арбовирусов, в частности вируса лихорадки Западного Нила. Также в Восточной Австрии зарегистрированы случаи трансмиссии данным видом возбудителей дирофиляриоза. В Бельгии Anopheles plumbeus является экспериментальным переносчиком вируса японского энцефалита, — отметили в центре по биоресурсам.

Ученые отмечают, что пока дупляной комар остается редким для Беларуси. Однако его способность приспосабливаться к городской среде и питаться кровью человека делает вид потенциально значимым с эпидемиологической точки зрения.

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