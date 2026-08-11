Кризис в России может обвалить белорусскую экономику 1 11.08.2026, 12:24

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Украинская разведка назвала наиболее вероятный сценарий.

Служба внешней разведки Украины предупредила, что разворачивающийся в России банковский кризис может перекинуться на Беларусь и спровоцировать обвал ее экономики. Об этом сообщается на на сайте СЗРУ.

Дочерние структуры российских банков контролируют около четверти активов белорусского банковского сектора, но действуют как отдельные юридические лица и соблюдают местные требования к капиталу и ликвидности. Поэтому прямой "эффект домино", по мнению СЗРУ, представляется маловероятным.

Более серьезная угроза таится не в финансовом секторе, а в реальной экономике, считает разведка.

Дочерние российские банки в первую очередь кредитуют крупные белорусские предприятия, ориентированные на российский рынок. Если кризис в России перерастает в экономический спад, спрос на белорусскую продукцию резко упадет, а это почти две трети всего экспорта страны.

Ослабление банковской системы России затруднит белорусским банкам доступ к внешним кредитам и межбанковскому рынку.

Под вопросом также окажется дальнейшая финансовая поддержка Беларуси со стороны России, а ослабление российской валюты быстро скажется и на белорусском рубле, предупредила СЗРУ.

«Банковский кризис в Беларуси вряд ли начнется одновременно с российским. Но из-за зависимости страны от российской экономики его последствия могут оказаться гораздо более серьезными и продолжительными. Так уже было после дефолта 1998 года, когда Беларусь еще несколько лет расплачивалась за кризис, который пережила Россия», — говорится в оценке СЗРУ.

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