«Это настоящий ад для женщины» 8 11.08.2026, 11:52

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Что пишут белоруски о роддомах Минска, впечатлившись случаем из 5-го.

В соцсети Threads все выходные обсуждали случай из 5-й больницы Минска. Как утверждает одна из пациенток, на ее глазах у соседки по палате начались схватки на сроке в 22 недели — и персонал сказал той рожать прямо в своей кровати. Происходящее настолько впечатлило женщину, что та рассказала обо всем подруге, которая и написала тот самый пост. Журналисты уже звонили заместителю главного врача учреждения. Оказалось, там считают, что «ничего катастрофического не произошло». Однако пользовательницы Threads думают иначе — «Зеркало» собрало все, что они говорят об этой ситуации.

Пост: «Бери пеленку и рожай в палате в кровати»

Своими эмоциями в Threads поделилась Мария. Их было так много, что в один пост пережитое не поместилось — минчанка написала целый тред (связку из нескольких публикаций).

«Какой ужас… Болит сердце и все внутри от того, что увидела и послушала.

Подружка лежит в 5-м роддоме, не по беременности. С ней в палате лежит девушка, у которой замершая беременность [сроком] 22 недели, вызвали роды таблетками. Беременной девушке сказали: «Начнутся схватки, бери пеленку и рожай в палате в кровати. Родишь ребенка — заберут на обследование». Серьезно? — удивлена Мария. — К ней не ходили, не проверяли, как она и что с ней».

По словам Марии, ее подруга побежала «звать хоть кого-нибудь», когда у пациентки отошли воды, начались схватки и «начал вылазить малыш». Но медики отреагировали буднично — мол, «пускай ложится в кровать, раздвигает ножки и рожает».

«Подружка пришла в палату, держала девочку эту за руку во время потуг, увидела мертвого малыша и плаценту, врач в итоге пришла, когда уже все было на выходе. Все это происходило в палате на глазах у человека, который никогда не рожал! Психологически как для роженицы, так и для подружки это был стресс», — подчеркивает Мария.

После родов, как пересказывает Мария со слов подруги, мертворожденного ребенка забрали, а пациентке сказали ждать чистку. В палате при этом было грязно: кровь и воды остались, судя по рассказу, прямо у кровати. Но убирать никто не спешил — пациентке сказали сделать это самостоятельно, якобы из-за отсутствия санитарок.

«В смысле? Что это за чудовищное отношение? Как такое может быть? — задается вопросами минчанка. — Я бы не поверила в это все, если бы не видела видео и не слышала голосовые [сообщения, где был записан] разговор с сотрудниками [роддома]».

Мария также отметила, что выкладывать в соцсети эти материалы не собирается.

Реакции: «Они ненавидят женщин, а потом получают удовольствие»

Некоторые женщины в комментариях согласились с Марией и весьма красноречиво сравнивали 5-й роддом с «живодерней» и «скотобойней».

«Это настоящий ад для женщины, — соглашается и nastyabubochka. — Я там в патологии беременных лежала, сразу вспомнила, как моя врач мне сказала: «Если выбирать между психикой матери и микробиотой, то я как врач выберу микробиоту». Они ненавидят женщин и издеваются над ними, а потом получают удовольствие от процесса».

«У меня была точно такая же ситуация в областном роддоме, [у меня прошли] пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку, я вытаскивала ее из-под себя! До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Это бесчеловечно!» — пишет anna_zhigman.

«Моя история в 2012 [году] один в один, только у меня было 23,5 недели беременности. Годы проходят, а этот п***ец не меняется, — говорит juliazhurun. — <…> очень травматичный опыт, еще и с таким отношением. Мне понадобилось лет пять, чтобы перестать плакать от одного воспоминания об этом».

«Я тоже про такое слышала… Отношение как к мясу в большинстве случаев. Сама, если бы не переругались в Степянке (район Минска, где находится областной роддом. — Прим. ред.) с врачом и медсестрами, рожала бы в палате. Есть хорошие люди — врачи, а есть плохие люди — и они тоже врачи», — рассуждает 123_jullik.

«И это в Год белорусской женщины», — также в очередной раз отмечают некоторые.

«В Витебске рожала двойню на 20-й неделе в ведро в туалете. Второй выкидыш в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. К сожалению, это не роддом такой, а система такая, где не предусмотрено ничего», — рассказывает lkshv.

«Очень верю, что такое отношение к женщинам прекратится. Они так поступают, зная, что ничего им не будет. Так не должно быть», — подытоживает автор начального треда Мария, комментируя реакции на ее посты (они, к слову, собрали более 40 тысяч просмотров и более 200 комментариев за два дня).

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