Дамаск и Москва определились с судьбой российских баз в Сирии 2 9.08.2026, 20:30

8,580

Опубликован меморандум.

Сирия и РФ заключили меморандум о взаимопонимании относительно реорганизации российского присутствия на сирийском побережье. Российские базы Тартус и Хмеймим будут преобразованы в совместные учебные центры.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на информацию МИД Сирии.

Согласно меморандуму, Сирия возьмет на себя управление объектами, предназначенными для гражданского использования, включая аэропорт Хмеймим и четвертый коммерческий причал в порту Тартус. Российские военные базы Тартус и Хмеймим будут преобразованы в совместные учебно-квалификационные центры, а переходный период должен завершиться в течение трех месяцев.

МИД Сирии назвал соглашение самым важным событием за те полтора года, пока шли переговоры.

В конце октября 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что Россия возобновила полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии после полугодового перерыва. Также в октябре 2025 года российский диктатор Путин встречал в Москве Ахмеда аль-Шараа, ставшего переходным президентом Сирии после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Путин предлагал аль-Шараа дружбу, хотя менее 10 лет назад российский МИД еще угрожал ему уничтожением.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com