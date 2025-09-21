закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Свергнувший Асада президент Сирии прибыл в Вашингтон

  • 21.09.2025, 15:58
Свергнувший Асада президент Сирии прибыл в Вашингтон

Это первый визит главы Сирии в США с 1967 года.

В воскресенье, 21 сентября, в Вашингтон прибыл президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает телеканал Syria TV. Это первый визит главы Сирии в США с 1967 года.

Ахмеда аш-Шараа сопровождает делегация по меньшей мере из четырех министров. Планируется, что визит продлится пять дней. Как пишет телеканал, президент встретится с сирийской общиной в США позже вечером в воскресенье.

Во время визита Ахмеда аш-Шараа также сможет обсудить восстановление дипломатических отношений между Сирией и США, включая открытие посольства в Вашингтоне. Кроме этого, ожидается выступление президента с речью на Генеральной Ассамблее, в ней он изложит свое видение новой Сирии, пишет Syria TV.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения режима Башара Асада в январе 2025 года. Он возглавляет группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», сыгравшую ключевую роль в свержении режима. Башар Асад вместе с семьей получил убежище в России. Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями.

В середине мая Трамп встретился с Аш-Шараа в Саудовской Аравии. CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Саудовской Аравии писал, что встреча была «чрезвычайно позитивной на всех уровнях». Ранее лидер США сообщил, что снимет санкции с Арабской Республики, чтобы «дать ей шанс на величие».

С 2013 года аш-Шараа числился в списке особо опасных террористов США. За содействие в его поимке назначена награда в $10 млн.

США закрыли посольство Сирии в Вашингтоне, а также консульства в Техасе и Мичигане в марте 2014 года. Данные шаги были предприняты в ответ на решение правительства Сирии приостановить оказание консульских услуг посольством страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин