Свергнувший Асада президент Сирии прибыл в Вашингтон 21.09.2025, 15:58

Это первый визит главы Сирии в США с 1967 года.

В воскресенье, 21 сентября, в Вашингтон прибыл президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает телеканал Syria TV. Это первый визит главы Сирии в США с 1967 года.

Ахмеда аш-Шараа сопровождает делегация по меньшей мере из четырех министров. Планируется, что визит продлится пять дней. Как пишет телеканал, президент встретится с сирийской общиной в США позже вечером в воскресенье.

Во время визита Ахмеда аш-Шараа также сможет обсудить восстановление дипломатических отношений между Сирией и США, включая открытие посольства в Вашингтоне. Кроме этого, ожидается выступление президента с речью на Генеральной Ассамблее, в ней он изложит свое видение новой Сирии, пишет Syria TV.

Аш-Шараа возглавил Сирию после падения режима Башара Асада в январе 2025 года. Он возглавляет группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», сыгравшую ключевую роль в свержении режима. Башар Асад вместе с семьей получил убежище в России. Москва сохранила дипломатические контакты с новыми сирийскими властями.

В середине мая Трамп встретился с Аш-Шараа в Саудовской Аравии. CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Саудовской Аравии писал, что встреча была «чрезвычайно позитивной на всех уровнях». Ранее лидер США сообщил, что снимет санкции с Арабской Республики, чтобы «дать ей шанс на величие».

С 2013 года аш-Шараа числился в списке особо опасных террористов США. За содействие в его поимке назначена награда в $10 млн.

США закрыли посольство Сирии в Вашингтоне, а также консульства в Техасе и Мичигане в марте 2014 года. Данные шаги были предприняты в ответ на решение правительства Сирии приостановить оказание консульских услуг посольством страны.

