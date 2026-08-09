NYT: Украина поставила Wildberries на колени

NYT: Украина поставила Wildberries на колени2
- 9.08.2026, 21:40
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Эти удары стали новым этапом войны.
Самая богатая женщина России и соучредительница крупнейшего в стране онлайн-маркетплейса Wildberries Татьяна Ким столкнулась с самым серьезным кризисом за всю историю своего бизнеса. Об этом пишет The New York Times.
Издание напоминает, что с середины июля Украина уничтожила или повредила более 20 крупных складских комплексов компании — в результате сгорели не только сами помещения, но и товары сотен тысяч розничных продавцов на миллиарды долларов.
По мнению авторов материала, эти удары стали новым этапом войны и попыткой президента Украины Владимира Зеленского перенести последствия боевых действий непосредственно на российское общество, усилив тем самым давление на Владимира Путина.
В Киеве считают Wildberries законной военной целью, поскольку через платформу продаются не только товары двойного назначения, которые могут использоваться российской армией, но и сугубо военная продукция, не имеющая гражданского применения. Сама Ким эти обвинения отвергает. В видеообращении в конце июля она назвала удары «террористическими атаками» и заявила, что ассортимент Wildberries ничем не отличается от товаров, которые продают Amazon и Alibaba.
«В действиях террористов нет ни логики, ни здравого смысла, ни рациональности», — заявила Ким.
Удары уже отразились не только на самой компании, но и на российском потребительском рынке в целом. Как отмечает The New York Times со ссылкой на исследование «Сберииндекс», в последние недели резко сократились расходы россиян на непродовольственные товары, продаваемые через маркетплейсы.
По оценке консалтинговой компании Data Insight, Wildberries потеряла треть складских площадей, а суммарные потери товаров составили 480 млрд рублей, или около 5,9 млрд долларов.
Компания пытается перестроить работу: Ким заявила о децентрализации системы распределения и ускоренном реформировании логистики. Wildberries также выплатила компенсации более чем 80 тысячам мелких и средних продавцов, потерявших товар, и ввела ограниченное страхование от атак дронов. Параллельно российские власти готовят для продавцов пакет помощи с налоговыми льготами и отсрочками платежей.
При этом Wildberries сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Ozon — второго по величине маркетплейса в России. По словам отраслевых наблюдателей, часть продавцов уже переходит на Ozon, чья логистическая система устроена более децентрализованно.
Вместе с тем, как отмечает The New York Times, во многих регионах Wildberries продолжает функционировать в обычном режиме.
«У компании настолько сложная логистическая и ИТ-инфраструктура, что она не собирается закрываться только потому, что ряд её складов был повреждён или уничтожен», — пишет издание со ссылкой на бывшего топ-менеджера Wildberries, пожелавшего остаться анонимным.