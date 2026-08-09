Турция разблокировала Черное море для танкеров
- 9.08.2026, 21:53
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Судно Aegean Dream зашло в пролив Дарданеллы.
Турция возобновила разрешение на проход торговых судов через свои проливы в направлении Черного моря. Движение танкеров и контейнеровозов возобновилось после нескольких дней неопределенных задержек из-за риска безопасности в регионе.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным отслеживания судов, нефтяной танкер Aegean Dream зашел в пролив Дарданеллы в воскресенье, 9 августа, после ожидания с четверга.
Его конечная точка назначения — терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске. Также в воскресенье утром водный путь прошел контейнеровоз Mehmet Kahveci A, также направлявшийся в Новороссийск.
Ранее Генеральное управление береговой безопасности Турции сообщало судам, направляющимся в порты Украины и России, о временном прекращении выдачи транзитных разрешений.
Официальные объяснения причин такого шага турецкие власти и Министерство транспорта не предоставили.
Задержки движения совпали с ростом беспокойства турецкой стороны по безопасности гражданского судоходства.
В последнее время в Черном море участились нападения на торговые суда, в том числе ходящие под флагом Турции или принадлежащие турецким компаниям.
В этой связи Анкара предложила сторонам конфликта временно прекратить удары по гражданскому флоту.
По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, страна обратилась к Украине и РФ с призывом объявить ограничения на атаки в черноморской акватории.
«У нас есть несколько мер по этому вопросу, которые мы представили нашему президенту. Мы их внедряем», — заявил глава МИД Турции.
Кроме того, по данным источников среди американских чиновников, Украина согласилась содействовать обеспечению безопасного прохода для отдельных нероссийских нефтяных танкеров.