Зачем считать пульс перед тем, как ложится спать 1 9.08.2026, 21:08

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Врачи объяснили связь между частотой сердечных сокращений и качеством ночного восстановления организма.

Отслеживание частоты сердечных сокращений в состоянии покоя перед сном может служить хорошим индикатором того, насколько организм готов к ночному отдыху, пишет «Курсор».

По данным Американской кардиологической ассоциации, нормальный пульс покоя у здорового взрослого человека варьируется от 60 до 100 ударов в минуту, в то время как у профессиональных спортсменов этот показатель может опускаться до 40 ударов. Более низкая частота пульса в вечернее время обычно отражает естественный переход нервной системы в расслабленное состояние, однако сама по себе расслабленность еще не гарантирует идеального качества сна.

На показатели пульса в течение дня влияет множество внешних и внутренних факторов. Психоэмоциональный стресс, употребление кофеина, алкоголя, поздний прием пищи или развитие заболеваний способны существенно повышать частоту сокращений, тогда как дыхательные практики и методы релаксации помогают ее снизить. Медицинские эксперты подчеркивают, что учащенное сердцебиение перед сном чаще является не причиной плохого отдыха, а лишь сиптомом воздействия внешних раздражителей, отражающим уровень физиологической готовности тела ко сну.

Врачи предупреждают, что чрезмерная фиксация на измерениях пульса перед уходом ко сну может дать обратный эффект. Если человек видит повышенные значения и начинает тревожиться о том, что не сможет выспаться, возникающий стресс гарантированно помешает качественному отдыху. Вместо постоянного мониторинга показателей специалисты советуют сосредоточиться на базовых правилах гигиены сна: соблюдать стабильный график, отказаться от гаджетов и тяжелой еды за несколько часов до сна и поддерживать регулярную физическую активность.

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