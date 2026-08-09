Известный белорусский хакер получил большой срок в США 5 9.08.2026, 20:41

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Свою криминальную карьеру в киберсфере он начал еще в 2005 году.

Белорус Максим Сильников получил длительный тюремный срок в США за киберпреступления. Подробности его дела раскрыла прокуратура Восточного округа Вирджинии.

На данный момент Сильникову 40 лет, а свою криминальную карьеру в киберсфере он начал еще в 2005 году. Ему вменяют причастность к работе на площадке для киберпреступников Direct Connection в период с 2011 по 2016 год.

По материалам дела, в 2021 году Сильников решил создать собственную программу-вымогатель, получившую название Ransom Cartel.

«Сильников развернул деятельность по распространению программ-вымогателей и начал вербовать участников на форумах, посвященных киберпреступности. В различных случаях Сильников распространял среди участников Ransom Cartel информацию, в том числе сведения о взломанных компьютерах, такую как украденные учетные данные, а также инструменты, предназначенные для шифрования или блокировки взломанных компьютеров», — сообщает прокуратура.

С помощью этой программы белорус и его сообщники атаковали как минимум 18 компаний по всему миру, включая предприятия в Калифорнии, Нью-Йорке, Небраске и других штатах. Хакеры похищали данные компаний и требовали денежные выплаты — либо за ключ для разблокировки украденной информации, либо за обещание не публиковать ее.

Группировка действовала вплоть до июля 2023 года, пока Сильникова не арестовали в Польше. После этого его экстрадировали в США, где и состоялся суд.

За киберпреступления Сильников приговорен к 16 годам лишения свободы.

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