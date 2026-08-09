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Грибник показал семь видов белорусских лисичек

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  • 9.08.2026, 20:07
  • 6,468
Грибник показал семь видов белорусских лисичек

Чтобы снять этот кадр, он готовился четыре года.

Известный грибник Александр Горбацевич показал семь видов лисичек из белорусских лесов.

Чтобы снять этот кадр, он готовился четыре года — объездил и обошел много мест, чтобы найти, где растут эти грибы.

«Четыре года мы искали, находили и запоминали места, где растут лисички — и все это время мечтали о моменте, когда все виды взойдут одновременно и нам удастся собрать их вместе в одном кадре. Это видео — одно из самых сложных и одновременно самых красивых за всю историю нашего блога. Мы не просто фиксировали находку — мы фиксировали результат многолетнего наблюдения за лесом, терпения и удачи. На следующий год ставим перед собой новую цель — найти и добавить к коллекции лисичку серую.», — рассказал Горбацевич.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Беларуси начался настоящий лисичковый бум.

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