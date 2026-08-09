Грибник показал семь видов белорусских лисичек 3 9.08.2026, 20:07

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Чтобы снять этот кадр, он готовился четыре года.

Известный грибник Александр Горбацевич показал семь видов лисичек из белорусских лесов.

Чтобы снять этот кадр, он готовился четыре года — объездил и обошел много мест, чтобы найти, где растут эти грибы.

«Четыре года мы искали, находили и запоминали места, где растут лисички — и все это время мечтали о моменте, когда все виды взойдут одновременно и нам удастся собрать их вместе в одном кадре. Это видео — одно из самых сложных и одновременно самых красивых за всю историю нашего блога. Мы не просто фиксировали находку — мы фиксировали результат многолетнего наблюдения за лесом, терпения и удачи. На следующий год ставим перед собой новую цель — найти и добавить к коллекции лисичку серую.», — рассказал Горбацевич.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Беларуси начался настоящий лисичковый бум.

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