Что происходит с организмом, если полностью отказаться от алкоголя 12 9.08.2026, 19:27

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Назван эффект для здоровья.

Отказ от алкоголя — одно из немногих изменений образа жизни, положительный эффект от которого организм начинает ощущать буквально в первые же часы, пишет New Voice.

Уже через несколько дней нормализуется сон, спустя несколько недель улучшаются показатели артериального давления и работы печени, а в течение месяцев и лет существенно снижается риск развития десятков хронических заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что безопасного для здоровья количества алкоголя не существует. Алкоголь является канцерогеном первой группы, то есть имеет доказанную связь с развитием онкологических заболеваний, а также способствует возникновению более 200 болезней и патологических состояний.

Впрочем, скорость восстановления зависит от того, сколько человек пил ранее, как долго это продолжалось и есть ли сопутствующие заболевания. Для человека, регулярно употреблявшего большие дозы алкоголя, резкий отказ может быть опасен из-за синдрома отмены и требовать медицинского контроля. NIAAA подчеркивает, что тяжелая алкогольная абстиненция может привести к судорогам или делирию, поэтому людям с алкогольной зависимостью не следует прекращать употребление самостоятельно, без консультации врача.

Через 24 часа

Если у человека нет алкогольной зависимости, организм начинает избавляться от этанола уже в течение первых суток. Именно в этот период печень активно завершает переработку алкоголя, начинает нормализоваться уровень сахара в крови, снижается токсическое воздействие ацетальдегида — одного из основных продуктов распада алкоголя. У людей с зависимостью в течение первых 6−24 часов могут появиться симптомы отмены:

тремор;

потливость;

бессонница;

тревожность;

учащенное сердцебиение.

Именно поэтому врачи советуют не заниматься самолечением при тяжелой алкогольной интоксикации.

Через 2−7 дней

Одним из первых положительных изменений становится улучшение сна. Хотя алкоголь помогает быстрее заснуть, он нарушает структуру сна, сокращает фазу быстрого сна (REM) и увеличивает количество ночных пробуждений. Через несколько дней после отказа от алкоголя большинство людей начинают дольше пребывать в фазах глубокого сна, а по утрам чувствуют себя бодрее. Первые несколько ночей могут быть даже более трудными, особенно после регулярного употребления алкоголя, однако в дальнейшем качество сна постепенно улучшается. Это подтверждают исследования, опубликованные в журнале Alcohol and Alcoholism. В этот же период многие люди замечают:

меньшую отечность;

улучшение концентрации;

более стабильное настроение;

уменьшение изжоги и дискомфорта в желудке.

Через 2−4 недели

Именно после месяца трезвости изменения становятся заметными не только субъективно, но и в лабораторных анализах.

Печень начинает активно восстанавливаться

Печень — один из немногих органов, способных к регенерации. Если у человека еще нет цирроза, то уже через несколько недель могут снизиться показатели воспаления, нормализоваться уровни печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, ГГТ), а также уменьшиться жировая инфильтрация печени. Именно поэтому гастроэнтерологи часто рекомендуют полный отказ от алкоголя при жировой болезни печени, независимо от причины ее возникновения.

Артериальное давление снижается

Одним из наиболее доказанных эффектов отказа от алкоголя является улучшение контроля артериального давления. В масштабном систематическом обзоре и метаанализе, опубликованных в журнале The Lancet Public Health, исследователи проанализировали 36 клинических испытаний и установили: у людей, регулярно употреблявших более двух стандартных порций алкоголя в день, снижение его потребления приводило к статистически значимому снижению как систолического, так и диастолического давления. Наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, кто употреблял наибольшее количество алкоголя.

Через 1−3 месяца

На данный момент большинство людей сообщают о:

более стабильное настроение;

больше энергии;

улучшение памяти;

более легкое пробуждение;

снижение тревожности.

Отчасти это связано с тем, что мозгу больше не приходится постоянно компенсировать угнетающее воздействие алкоголя на нервную систему. Кроме того, люди часто начинают худеть. Сам алкоголь содержит примерно 7 ккал на грамм — почти столько же, сколько жир. Отказ от него автоматически снижает суточную калорийность рациона. К тому же алкоголь часто провоцирует переедание, особенно в вечернее время.

Через полгода

В этот период продолжается восстановление сердечно-сосудистой системы. Употребление алкоголя связано с повышенным риском развития артериальной гипертензии, кардиомиопатии, нарушений сердечного ритма и инсульта. Даже постепенное сокращение потребления алкоголя помогает снизить эти риски. NIAAA также отмечает, что даже небольшие дозы алкоголя могут повышать артериальное давление, тогда как его ограничение способствует нормализации давления.

Через год

Спустя год трезвости положительные изменения касаются уже не только самочувствия, но и долгосрочных рисков. Научные исследования показывают, что отказ от алкоголя связан со снижением риска цирроза печени, алкогольного гепатита, артериальной гипертензии, инсульта, алкогольной кардиомиопатии и некоторых онкологических заболеваний.

Особенно быстро начинает снижаться риск рака полости рта, глотки и пищевода, хотя для достижения максимального эффекта могут потребоваться годы. Это объясняется тем, что алкоголь является канцерогеном первой группы по классификации Международного агентства по изучению рака (IARC).

Через несколько лет

Чем дольше человек не употребляет алкоголь, тем больше его риски приближаются к показателям тех, кто никогда не пил или делал это очень редко. Постепенно снижается вероятность развития:

рака печени;

рака толстой кишки;

рака молочной железы;

рака пищевода;

сердечно-сосудистых заболеваний;

преждевременной смерти.

В то же время важно понимать, что некоторые повреждения — например, сформировавшийся цирроз печени или алкогольная полинейропатия — могут быть необратимыми. Именно поэтому врачи подчеркивают: чем раньше человек прекращает регулярно употреблять алкоголь, тем выше потенциал организма к восстановлению.

Нужно ли всем полностью отказываться от алкоголя?

В последних рекомендациях ВОЗ все более четко подчеркивается: не существует уровня потребления алкоголя, который можно было бы назвать абсолютно безопасным. Даже небольшие дозы связаны с повышенным риском развития определенных видов рака, хотя абсолютный риск для конкретного человека зависит от количества выпитого, пола, возраста, образа жизни и наследственности.

Людям, которые регулярно употребляют алкоголь, даже частичное сокращение его количества уже приносит пользу. А для тех, кто страдает алкогольной зависимостью, важнейшим шагом становится обращение за медицинской помощью, поскольку отказ от алкоголя в этом случае должен проходить под наблюдением специалистов.

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