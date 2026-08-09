Аресты и взрывы: в России началась большая зачистка производителей дронов

Аресты и взрывы: в России началась большая зачистка производителей дронов2
- 9.08.2026, 19:12
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Что известно.
Появились четкие признаки большого передела в дроновой сфере в России. Начались массовые аресты производителей. На некоторых совершаются покушения.
«Диалог» разбирался в деталях.
На днях диктатора РФ Владимир Путин назначил нового командующего беспилотными силами, поставив во главе нового рода войск кадрового военного Дениса Лямина. С этого поста был уволен Юрий Ваганов, которому Z-сообщество дало кличку Унитаз. Это был предприниматель, который начинал с сантехники, а во время войны перешел на производство БПЛА для российской армии. Сейчас Ваганов, судя по всему, потерял влияние.
И это не единственный инцидент с производителями БПЛА в России.
9 августа влиятельный российский ресурс «ВЧК-ОГПУ» сообщил об аресте в Москве руководства компании «Дрон Солюшнс». Это крупный российский разработчик беспилотных систем.
«В СИЗО отправили бывшего гендиректора компании Иракли Хазалию и нынешнего гендиректора Вячеслава Барбасова (основатель компании). Оба также являются миноритарными акционерами "Дрон Солюшнс"», — рассказал ресурс. Оба обвиняются в хищениях.
Незадолго до этого под арест попала замначальника управления беспилотных систем и робототехники российского Минпрома Алла Половчени. Также арестовано руководство и владельцы еще одного крупного производителя БПЛА «Эфко».
На фоне происходящих арестов под Екатеринбургом был подорван гендиректор компании «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Он получил тяжелые ранения.