Россияне оказались в ловушке на Кинбурнской косе 9.08.2026, 19:22

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Оккупантам сложно покидать свои позиции.

Российские оккупанты на Кинбурнской косе находятся под постоянным обстрелом со стороны Сил обороны Украины. Также враг испытывает серьезные проблемы со снабжением. Об этом рассказал командир ОТГ «Одесса» Денис Носиков в интервью «Радио Свобода» «Крым. Реалии».

По словам Носикова, россияне оказались в ловушке на Кинбурнской косе. Однако, по его словам, враг продолжает перебрасывать резервы и пытается удержать полуостров.

Носиков отметил, что украинские военные физически не находятся на Кинбурнской косе, однако она находится под огневым контролем. Он добавил, что украинский флаг на полуострове установили с помощью дрона.

Командир добавил, что на этом участке со стороны россиян основной силой является 337-й отдельный штурмовой полк.

«Ну и он только называется штурмовым, потому что ни о каких штурмах в настоящее время вообще речи не идет. Если коротко, то Силы обороны Украины стопроцентно доминируют. Враг, как бы он ни назывался, сейчас находится в очень глухой обороне», — рассказал Носиков.

Также командир поделился, что украинские подразделения наносили артиллерийские и авиационные удары по позициям армии РФ на Кинбурнской косе. Он отметил, что после ударов по логистике и потерь российские военные отошли с северных и западных участков косы вглубь полуострова.

Носиков заявил, что у россиян сейчас серьезные проблемы с поставками боеприпасов, продовольствия и топлива. По его словам, украинские военные фиксируют попытки россиян покинуть позиции.

«Они пытаются воспользоваться любой возможностью, например, погодными условиями. Позавчера погода немного улучшилась, и они пытались завезти восемь единиц автомобильной техники и как-то спрятать, что-то привезти, чтобы хоть что-то было. Все восемь единиц были уничтожены. Когда не подвозится боеприпасы, продукты, вода, когда постоянно ведется огневой обстрел, они там из одной норы перебегают в другую, когда постоянно гибнут те, кого они видят рядом, и так далее. И весь этот хаос, который происходит в радиоэфире, мы же все слышим и видим», — добавил он.

Кроме того, Носиков рассказал, что россиянам сложно покидать свои позиции из-за минирования логистических путей, в частности противопехотными минами. Он подчеркнул, что из-за этого вражеские войска фактически оказались в ловушке.

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