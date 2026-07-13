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Впервые в мире: морской дрон ВСУ высадил робота-десантника на Кинбурнской косе

  • 13.07.2026, 11:19
  • 2,876
Впервые в мире: морской дрон ВСУ высадил робота-десантника на Кинбурнской косе

Уникальная операция.

Бойцы 123-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины впервые в мире доставили на оккупированный врагом берег наземный роботизированный комплекс с помощью управляемой безэкипажной морской платформы.

Об этом сообщает 123-я отдельная бригада территориальной обороны.

Военные скрытно доставили и высадили наземный роботизированный комплекс (НРК) на оккупированном берегу Кинбурнской косы в Николаевской области. Операцию провели под руководством командира 123-й отдельной бригады территориальной обороны полковника Олега Макухи и командира 1-го батальона беспилотных систем 123 ОБр ТрО майора Дениса Гипика.

В бригаде отметили, что ещё недавно подобная миссия казалась делом далёкого будущего.

«Первая известная нам боевая миссия такого формата в мире: наземный роботизированный комплекс был доставлен к вражескому берегу с помощью безэкипажной морской платформы, высажен на оккупированную землю родного края и применён для выполнения боевого задания»,— говорится в сообщении бригады.

В бригаде подчеркнули: это не техническая игрушка, а новый подход к ведению боевых действий. Теперь риск вместо человека берёт на себя машина. Беспилотный плот с роботизированным комплексом позволил доставить технику именно туда, где каждый метр берега опасен, а риск для человека слишком высок.

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