Впервые в истории войн роботы ВСУ разбили россиян, захватив позицию с пленными 1 21.10.2025, 14:30

1,792

Операцию проводила 3-я штурмовая бригада.

Впервые в мировой истории войны боевой робот взял в плен людей: на Харьковщине наземный беспилотник ВСУ под управлением бойцов 3-й штурмовой бригады отбил позицию, заставив оккупантов сдаться. Украинские военные сообщили The Washington Post, что летом в Харьковской области двое российских солдат сдались в плен украинскому наземному роботу. Это первый зафиксированный случай, когда робот не только участвовал в бою, но и вынудил противника капитулировать. Операцию проводила 3-я штурмовая бригада ВСУ.

По данным издания, наземный дрон действовал совместно с воздушными беспилотниками и позволил украинским силам вернуть укрепленную позицию, не потеряв ни одного бойца.

Как это произошло

Российские военные удерживали участок лесополосы две недели. Все попытки выбить их вручную приводили к потерям, поэтому командование решило: в дело пойдут роботы. Сначала дрон-камикадзе поразил блиндаж противника.

Следом за ним на позицию заехал наземный робот, начиненный взрывчаткой. После второго удара камера воздушного дрона зафиксировала невероятное: из разрушенного укрытия вышел российский солдат и поднял над собой кусок картона с надписью «Мы хотим сдаться».

Разведывательный дрон, зависший над позицией, дал знак, куда идти. Через несколько минут двое вооруженных россиян без бронежилетов вышли из лесополосы и двинулись по дороге вслед за беспилотником — робот буквально привел пленных к украинским бойцам.

ВСУ переписали военную историю

Украинцы уничтожили свой наземный дрон, чтобы он не попал в руки врага. Но значение этой операции уже невозможно переоценить. Впервые в мировой практике искусственный интеллект и дистанционно управляемая техника вынудили людей сдаться.

«Для меня лучший результат — не пленные, а то, что ни один наш солдат не погиб», — сказал командир роты с позывным «Николай».

The Washington Post отмечает, что это событие показывает, как быстро роботы меняют облик войны: сначала они захватили небо, теперь — землю.

