Ученые: Есть веские причины, почему мы не вступили в контакт с инопланетянами 13.07.2026, 12:10

Исследователи назвали свои версии решения парадокса Ферми.

Знаменитый парадокс Ферми, который многие десятилетия пытаются решить ученые, связан с предположением о том, что в нашей галактике должны существовать внеземные цивилизации инопланетяне, но мы их по какой-то причине не обнаружили. Ученые считают, что есть веские причины, по которым мы до сих пор не установили контакт с инопланетянами — и дело не в том, что их не существует, пишет Popular Mechanics.

Вселенная существует почти 14 миллиардов лет, а наша галактика Млечный Путь – примерно 9 миллиардов лет. Теоретически этого времени достаточно, чтобы в нашей галактике появилась жизнь, возникли внеземные цивилизации с технологиями, позволяющими колонизировать всю галактику. Даже если все эти цивилизации существовали несколько миллионов лет, они должны были оставить после себя технологические артефакты, но мы их не обнаружили. В чем же причина? У ученых есть несколько предположений.

Инопланетяне общаются с помощью невероятных технологий

Сейчас мы ищем потенциальные радиосигналы от инопланетных цивилизаций. Но что если они создали такие технологии связи, которые нам недоступны? В исследовании, опубликованном в журнале The Open Journal of Astrophysics, ученые предполагают, что технологии связи инопланетян настолько развиты, что они могут общаться друг с другом с помощью гравитационных волн. Это рябь в пространстве-времени, и физики пока не до конца понимают ее. Проблема в том, что ученые не могут отличить естественные гравитационные волны от искусственных. Но даже если бы получилось их различить, то мы бы не смогли их расшифровать, считают ученые. Поэтому мы не получаем сообщений от внеземных цивилизаций, предполагает исследование.

Внеземные цивилизации либо слишком молодые, либо уже исчезли

В исследовании, опубликованном в журнале Galaxies, ученые предполагают, что у каждой цивилизации в нашей галактике есть периоды развития, когда они могут путешествовать в космосе и устанавливать связь с другими цивилизациями.

Внеземные цивилизации могут быть слишком молодыми, то есть еще не разработали технологий для далеких путешествий в космосе и для общения с другими видами в нашей галактике. Или же они могут быть уже слишком старыми, пережившими страшную катастрофу, а возможно уже даже исчезли. Поэтому, как считают ученые, мы не установили контакт с инопланетянами.

Инопланетные технологии недостаточно развиты

Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов aкXiv, считают, внеземные технологии могут быть не такими развитыми, как мы думаем. Это значит, что технологии инопланетян не позволяют нам увидеть или услышать их в глубинах космоса. Возможно, внеземные цивилизации, даже если существуют дольше, чем наша, все равно не достигли необходимого технологического уровня, чтобы посылать сигналы на огромные расстояния. Это может означать, что и наша цивилизация, возможно, никогда не достигнет такого уровня.

Каким бы ни было настоящее решение парадокса Ферми стоит учитывать, что космос огромный с миллиардами звезд и планет только в нашей галактике. Поэтому, возможно, где-то там существуют разумные инопланетяне, о которых мы можем узнать, а можем никогда с ними не встретиться и не получить от них сигнал. И это плохая новость для тех, кто хотел бы доказать, что разумные инопланетяне существуют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com