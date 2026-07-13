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На экс-политзаключенного Павла Можейко завели новое уголовное дело

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  • 13.07.2026, 12:44
  • 1,634
На экс-политзаключенного Павла Можейко завели новое уголовное дело
Павел Можейко
Фото: БАЖ

Об этом стало известно гродненским правозащитникам.

Против экс-политзаключенного журналиста Павла Можейко, который теперь находится в эмиграции, завели новое уголовное дело. Об этом сообщили гродненские правозащитники.

Дело возбудили еще 11 мая, предположительно по одной из «политических» статей — ст. 361−4 («Содействие экстремистской деятельности»).

«Не знаю, чего точно касается заведенное дело. Знаю про десятки «процессуальных действий» в отношении моих родственников и знакомых: обыски, допросы, «неформальные разговоры», — рассказал Павел.

Напомним, Павла Можейко в июле 2023 года его приговорили к шести годам лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

11 сентября 2025 года Можейко был освобожден и вывезен в Литву вместе с другими политзаключенными.

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