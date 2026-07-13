В организме человека нашли неожиданный источник физической силы 2 13.07.2026, 13:00

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иллюстративное фото

Это бактерия.

Физическая сила человека может зависеть от бактерий, живущих в кишечнике. Ученые из Нидерландов и Испании выяснили, что у людей с высоким содержанием бактерии Roseburia inulinivorans мышцы работают эффективнее: пожилые сохраняют более сильный хват, а молодые показывают лучшие результаты в силовых упражнениях и тестах на выносливость. Исследование опубликовано в журнале Gut.

С возрастом у многих развивается саркопения — постепенная потеря мышечной массы и силы, которая считается одной из главных причин старческой немощи. В поисках новых способов борьбы с этим состоянием ученые обратились к так называемой оси «кишечник — мышцы», предполагающей, что микрофлора способна влиять на работу мышечной ткани.

Исследователи проанализировали состав кишечной микробиоты у 90 здоровых молодых добровольцев и 33 человек старше 65 лет. Затем они сопоставили полученные данные с показателями физической силы и выносливости.

Оказалось, что только одна бактерия — Roseburia inulinivorans — была тесно связана с мышечной функцией. У пожилых участников, в кишечнике которых она присутствовала, сила хвата оказалась в среднем на 29% выше, чем у людей без этой бактерии. Молодые добровольцы с высоким содержанием R. inulinivorans также демонстрировали лучшие результаты в жиме ногами и лежа, а кроме того — более высокий показатель максимального потребления кислорода (VO₂ max), отражающий кардиореспираторную выносливость.

При этом другие представители того же рода бактерий подобной связи не показали, что указывает на уникальную роль именно R. inulinivorans.

Ученые отмечают, что количество этой бактерии заметно уменьшается с возрастом: если у молодых она составляла в среднем около 6,6% микрофлоры, то у пожилых — лишь 1,3%.

Исследователи предполагают, что Roseburia inulinivorans может поддерживать мышцы благодаря выработке короткоцепочечных жирных кислот, прежде всего бутирата. Эти вещества уменьшают воспаление, улучшают энергетический обмен и помогают мышечной ткани эффективнее восстанавливаться и работать.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о выявленной связи, а не о доказанной причине. Однако в будущем Roseburia inulinivorans может стать основой для создания пробиотиков нового поколения, направленных на профилактику возрастной потери мышечной силы.

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