Германия вызвала «на ковер» российского посла

Германия вызвала «на ковер» российского посла4
- 13.07.2026, 13:48
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В чем причина?
Министерство иностранных дел Германии в понедельник вызвало посла РФ, чтобы выразить осуждение в связи с российской кампанией кибератак против европейских стран.
Об этом ведомство сообщило в сети X.
МИД Германии в своем заявлении сообщил, что вызвал посла России после того, как европейские страны обвинили Москву в киберкампании против них. Российскому дипломату еще раз четко изложили позицию Берлина по этому поводу.
В ведомстве подчеркнули, что кибератаки против Германии, ЕС и партнеров блока, в частности Украины, неприемлемы.