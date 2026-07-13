Германия вызвала «на ковер» российского посла 4 13.07.2026, 13:48

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В чем причина?

Министерство иностранных дел Германии в понедельник вызвало посла РФ, чтобы выразить осуждение в связи с российской кампанией кибератак против европейских стран.

Об этом ведомство сообщило в сети X.

МИД Германии в своем заявлении сообщил, что вызвал посла России после того, как европейские страны обвинили Москву в киберкампании против них. Российскому дипломату еще раз четко изложили позицию Берлина по этому поводу.

В ведомстве подчеркнули, что кибератаки против Германии, ЕС и партнеров блока, в частности Украины, неприемлемы.

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