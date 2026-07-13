Войны роботов все ближе 13.07.2026, 13:51

Фото: ВСУ

Характер наземной войны меняется.

Украина стремительно расширяет применение наземных роботизированных комплексов, превращая их в один из ключевых элементов современной войны. Как сообщает The New York Times, машины, которые еще недавно использовались главным образом для перевозки грузов, теперь выполняют широкий круг задач — от снабжения подразделений и эвакуации раненых до минирования, разведки и штурма вражеских позиций (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, украинские военные уже ежемесячно проводят тысячи операций с участием наземных роботов. В некоторых случаях позиции противника удавалось захватывать исключительно с помощью беспилотных систем, без отправки пехоты в зону непосредственного огня.

Бурное развитие подобных технологий связано с высокой опасностью для личного состава. Господство разведывательных и ударных беспилотников значительно расширило так называемую «зону поражения», где любое перемещение людей быстро обнаруживается. Роботы лишены многих таких недостатков: они компактнее, не создают теплового следа, а их потеря не приводит к человеческим жертвам.

В одном из украинских подразделений К-2 насчитывается более 600 наземных роботов, совершающих по пять-шесть выездов ежедневно. В некоторых частях с их помощью выполняется до 80% тыловых операций. Кроме доставки боеприпасов и продовольствия, машины эвакуируют раненых через минные поля, ведут длительное наблюдение, берут в плен военнослужащих противника и поддерживают штурмовые группы.

Разработчики постоянно совершенствуют технику. Новые модели получают цифровые камеры, связь через Starlink, увеличенный запас хода, безвоздушные шины и автоматические турели для борьбы с дронами. Для снижения риска поражения своих подразделений внедряются системы распознавания на основе RFID-меток.

Экономическая эффективность также играет важную роль. По оценкам украинских специалистов, стоимость одной боевой машины пехоты сопоставима с ценой примерно 77 наземных роботов. На 2026 год Украина планирует выпустить около 50 тысяч таких аппаратов. Несмотря на существующие недостатки — зависимость от рельефа и неспособность самостоятельно принимать сложные решения, — роботизированные комплексы все заметнее меняют тактику боевых действий и снижают риск для военнослужащих.

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