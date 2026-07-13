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Похожие на Землю планеты, где вечный день и вечная ночь: там могут жить инопланетяне

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  • 13.07.2026, 13:56
  • 1,316
Похожие на Землю планеты, где вечный день и вечная ночь: там могут жить инопланетяне

Это показало новое исследование.

В нашей галактике обнаружена большая популяция каменистых планет, которые немного больше Земли, но они всегда обращены к своей звезде только одной стороной. Поэтому на одной стороне планеты вечный жаркий день, а на другой — вечная холодная ночь.

Считается, что такие планеты не могут быть пригодными для жизни. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что это не так, пишет Phys.

По словам ученых, у таких планет скорость вращения вокруг своей оси и скорость движения вокруг звезды часто совпадают. Это приводит к тому, что одна сторона планеты всегда обращена к звезде, как Луна к Земле. При этом температура на таких планетах сильно отличается между двумя полушариями.

На ночной стороне температура может достигать почти абсолютного нуля (минус 273 градуса Цельсия), а на дневной стороне может достигать 700 – 1700 градусов Цельсия. Это значит, что такие условия слишком суровы для существования жизни.

Но ученые считают, что такие миры могут быть пригодными для жизни, поскольку конфигурация планеты «вечная ночь — вечный день» может способствовать поддержанию умеренных температурных условий на локальном уровне за счет распределения тепла.

Ученые создали модель такой планеты и изучили, что происходит в ее недрах, точнее то, как тепловой дисбаланс влияет на мантию, каменистый слой, расположенный между корой и ядром планеты. Исследование показало, как разница в температуре влияют на конвекцию (перенос тепла) в недрах планеты.

В отличие от атмосферных или океанических систем, где доминируют силы Кориолиса и притяжение гравитации, конвекция в мантии обусловлена в основном разницей температур и плотности, особенно в недрах каменистых планет.

Ученые обнаружили, что в мантии горячий материал поднимается на дневной стороне, проходит по поверхности, охлаждается и опускается обратно на ночной стороне, прежде чем вернуться обратно. Эта модель предполагает, что на некоторых каменистых планетах могут существовать локальные геотермальные условия, благоприятные для жизни, особенно в умеренных средних широтах.

Также ученые считают, что такое перенос тепла в полушариях может влиять на жидкое ядро планеты, возможно, создавая магнитные поля, которые важны для защиты жизни от космического излучения.

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