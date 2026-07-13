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Почти сенсация

  • Владимир Фесенко
  • 13.07.2026, 14:09
  • 3,090
Почти сенсация
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Почему Зеленский меняет правительство.

Главной, почти сенсационной новостью, появившейся в воскресенье, 12 июля, стало решение президента Владимира Зеленского о смене главы правительства. Состоялась встреча с пока еще действующим премьер-министром Юлией Свириденко, и стало очевидно, что она уходит в отставку и, скорее всего, отправится послом в США.

Почему я говорю — почти сенсация? Потому что, похоже, кадровые перестановки (и не только в правительстве) планировались, но на более поздний срок. И заявление о смене премьер-министра стало неожиданностью. Был некий триггер — о котором мы пока точно не знаем, — ускоривший эти кадровые события. 11 июля президент Зеленский анонсировал изменения на дипломатическом направлении, а на следующий день заявил, что «Украина меняет свою политическую стратегию», после чего фактически объявил о смене премьер-министра и обновлении Кабинета министров.

Что касается «смены политической стратегии», то я не ожидаю каких-либо кардинальных изменений в содержании внешней и внутренней политики. Речь скорее идет о тактических приоритетах и соответствующей реструктуризации правительства, а также о перераспределении функций ключевых правительственных игроков.

Впрочем, удивляться не стоит. Зеленский продолжает кадровое обновление, начавшееся после увольнения Ермака. Это и определенное обновление власти, но главное — обновление имиджа президента Зеленского и его команды.

С самого начала различные источники называли четыре фамилии кандидатов на пост нового премьер-министра: Сергей Корецкий (руководитель НАК «Нафтогаз Украины»), Денис Шмыгаль (первый вице-премьер, министр энергетики, бывший глава правительства), Михаил Федоров (министр обороны) и Игорь Терехов (мэр Харькова). Сейчас большинство источников указывают на то, что главный претендент — Сергей Корецкий. Однако обратите внимание: Зеленский встретился со всеми четырьмя кандидатами. Это в его стиле — он сохраняет интригу. Состоялась также встреча с министром внутренних дел Игорем Клименко, но она, скорее всего, не связана с вопросом о премьерстве.

Большинство источников характеризуют Корецкого как отличного менеджера, но при этом как политически нейтральную фигуру, не имеющую явных амбиций играть самостоятельную политическую роль. У него весьма неплохие шансы пройти утверждение в Верховной Раде. Именно в этом сочетании и заключается его преимущество.

Шмыгаль — и очень опытный, и политически нейтральный, и без амбиций. Но он не дает эффекта обновления.

Михаил Федоров создает эффект обновления, однако в окружении Зеленского его подозревают в стремлении к самостоятельной роли на посту премьер-министра. А это уже серьезный минус в глазах президента Украины. К тому же, парламентские источники сообщают об определенном напряжении в отношениях между Федоровым и некоторыми влиятельными депутатами фракции «Слуга народа».

Игорь Терехов заслужил уважение президента Украины своими эффективными действиями в Харькове. Похоже, президент Зеленский хотел бы распространить этот опыт на всю Украину. Однако у Терехова нет опыта работы в правительстве на общенациональном уровне. Более вероятный сценарий — назначение Терехова на должность вице-премьера по вопросам развития инфраструктуры.

Какой выбор сделает президент Зеленский, мы узнаем уже в ближайшие дни.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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