Бибер выступит на финале ЧМ по футболу с Мадонной, Шакирой и BTS 13.07.2026, 15:18

В шоу примут участие звезды мирового масштаба.

FIFA официально объявила, что Джастин Бибер станет одним из главных участников первого в истории музыкального шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Концерт состоится 19 июля 2026 года на стадионе в Нью-Джерси и объединит крупнейших звезд мировой сцены, пишут на официальной странце FIFA (перевод — сайт Charter97.org).

Вместе с Бибером перед многомиллионной аудиторией выступят Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS. В программу также вошли нигерийский исполнитель Burna Boy, дирижер Нью-Йоркского филармонического оркестра Густаво Дудамель, детский хор «PS22 Chorus» при участии группы «Coldplay». Музыкальным куратором шоу выступил фронтмен «Coldplay» Крис Мартин.

По словам президента FIFA Джанни Инфантино, концерт призван объединить спорт, музыку и благотворительность. Все выступление станет частью кампании в поддержку FIFA Global Citizen Education Fund, цель которой — собрать 100 миллионов долларов на развитие качественного образования и футбольных программ для детей по всему миру.

На сегодняшний день фонд уже привлек свыше 50 миллионов долларов. Дополнительное финансирование поступает благодаря продаже билетов: один доллар с каждого билета на матчи чемпионата мира направляется на реализацию социальных проектов.

Сам Джастин Бибер заявил, что для него большая честь принять участие в событии, которое помогает расширить доступ детей к образованию. Burna Boy подчеркнул, что горд представлять Африку на первом подобном шоу в истории мировых первенств.

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