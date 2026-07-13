Дальнобойные возможности Украины заставили партнеров переосмыслить ход войны 13.07.2026, 15:55

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Фото: Fire-Point

Стратегию ВСУ оценил военный аналитик.

Успешные дальнобойные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) изменили стратегическое видение войны западными партнерами. Высокая эффективность атак по российским военным аэродромам, средствам противовоздушной обороны (ПВО) и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) заставила союзников пересмотреть свои подходы.

На этом в эфире телеканала FREEДOM акцентировал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко.

«Если в начале полномасштабного российского вторжения Украина получала помощь преимущественно со складов в США и европейских странах, то сейчас стоит вопрос о наращивании производства. Это серьезный пласт работы: нужно привлекать средства для инвестиций в производство в Европе на потребности Украины, а также совместно с Украиной — в ее «оборонку», чтобы вооружений становилось больше. В первую очередь речь идет о системах ПВО и дальнобойных средствах поражения — дронах и ракетах», — отметил он.

По словам спикера, важным остается обсуждение программы антибаллистической защиты — системы противоракетной обороны (ПРО) в рамках проекта Freya.

- Итог саммита НАТО показывает: США серьезно настроены инвестировать в европейский оборонно-промышленный комплекс. Американская «оборонка» заинтересована в наращивании производства, в том числе для Украины. Они видят рынок, понимают необходимость поддержки, и президент США Трамп отметил, что эскалация, которую мы наблюдаем, в том числе с украинской стороны, — правильна. Это должно привести к завершению боевых действий, — подчеркнул Мусиенко.

По мнению военного аналитика, чтобы давление на Россию было эффективным, украинский тыл — европейские страны, где производятся вооружения и дальнобойные средства поражения для Украины, должен работать стабильно.

«Инвестиции необходимы для наращивания производства и сдерживания агрессии, а также для давления на диктатора Путина с целью окончания войны. Есть продвижение по всем параметрам. Важным аспектом стал стратегический поворот США. То есть решение о лицензиях на производство ракет PAC-3 для систем Patriot, в том числе в Украине. Это означает, что США верят в устойчивость украинской обороны и готовы инвестировать. Другого пути увеличения производства Patriot, кроме как разворачивать его в Европе и Украине, нет. Также есть понимание: подход «встретимся и договоримся» не работает. США меняют стратегию и подход, чтобы поддержать Украину и усилить ее удары», — заявил он.

В НАТО и среди партнеров Киева видят украинские возможности и уязвимость России. Союзники понимают, что есть слабые места, по которым нужно работать, уверен спикер.

- С начала года поражено более 700 военных объектов на территории РФ. Это системное наращивание. Партнеры видят, что Украина способна усиливать удары, а Россия их пропускает. Это может привести к ослаблению военно-экономического потенциала РФ и ограничению ее возможностей для атак на восточный фланг НАТО. Все это укрепляет веру в правильность стратегии давления на Путина, — подытожил Мусиенко.

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