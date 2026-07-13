закрыть
13 июля 2026, понедельник, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дальнобойные возможности Украины заставили партнеров переосмыслить ход войны

  • 13.07.2026, 15:55
  • 1,314
Дальнобойные возможности Украины заставили партнеров переосмыслить ход войны
Фото: Fire-Point

Стратегию ВСУ оценил военный аналитик.

Успешные дальнобойные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) изменили стратегическое видение войны западными партнерами. Высокая эффективность атак по российским военным аэродромам, средствам противовоздушной обороны (ПВО) и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) заставила союзников пересмотреть свои подходы.

На этом в эфире телеканала FREEДOM акцентировал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко.

«Если в начале полномасштабного российского вторжения Украина получала помощь преимущественно со складов в США и европейских странах, то сейчас стоит вопрос о наращивании производства. Это серьезный пласт работы: нужно привлекать средства для инвестиций в производство в Европе на потребности Украины, а также совместно с Украиной — в ее «оборонку», чтобы вооружений становилось больше. В первую очередь речь идет о системах ПВО и дальнобойных средствах поражения — дронах и ракетах», — отметил он.

По словам спикера, важным остается обсуждение программы антибаллистической защиты — системы противоракетной обороны (ПРО) в рамках проекта Freya.

- Итог саммита НАТО показывает: США серьезно настроены инвестировать в европейский оборонно-промышленный комплекс. Американская «оборонка» заинтересована в наращивании производства, в том числе для Украины. Они видят рынок, понимают необходимость поддержки, и президент США Трамп отметил, что эскалация, которую мы наблюдаем, в том числе с украинской стороны, — правильна. Это должно привести к завершению боевых действий, — подчеркнул Мусиенко.

По мнению военного аналитика, чтобы давление на Россию было эффективным, украинский тыл — европейские страны, где производятся вооружения и дальнобойные средства поражения для Украины, должен работать стабильно.

«Инвестиции необходимы для наращивания производства и сдерживания агрессии, а также для давления на диктатора Путина с целью окончания войны. Есть продвижение по всем параметрам. Важным аспектом стал стратегический поворот США. То есть решение о лицензиях на производство ракет PAC-3 для систем Patriot, в том числе в Украине. Это означает, что США верят в устойчивость украинской обороны и готовы инвестировать. Другого пути увеличения производства Patriot, кроме как разворачивать его в Европе и Украине, нет. Также есть понимание: подход «встретимся и договоримся» не работает. США меняют стратегию и подход, чтобы поддержать Украину и усилить ее удары», — заявил он.

В НАТО и среди партнеров Киева видят украинские возможности и уязвимость России. Союзники понимают, что есть слабые места, по которым нужно работать, уверен спикер.

- С начала года поражено более 700 военных объектов на территории РФ. Это системное наращивание. Партнеры видят, что Украина способна усиливать удары, а Россия их пропускает. Это может привести к ослаблению военно-экономического потенциала РФ и ограничению ее возможностей для атак на восточный фланг НАТО. Все это укрепляет веру в правильность стратегии давления на Путина, — подытожил Мусиенко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли