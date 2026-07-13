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Мобильное приложение «Альфа-банка» не работает уже неделю

  • 13.07.2026, 16:53
Мобильное приложение «Альфа-банка» не работает уже неделю

Есть проблемы и с другими сервисами банка.

Клиенты «Альфа-банка» пишут в соцсетях о том, что не могут оплатить коммуналку и интернет и совершать покупки, так как его мобильное приложение до сих пор не работает. Многие сообщают также с проблемами с веб—версией и переводом денег через банкоматы.

«Альфа-банк, приложение для физлиц по—прежнему не работает. Что делать? Может они выпустили новое, а я пропустила? Хочется хотя бы оплатить домашний интернет», — пишет jul_karnilenko

«Альфа-банк» в курсе, что у них приложение не работает? Веб—версия эта ваша не пашет!» — возмущается kunitzzza.

«Если банк скатился в г…, то почему не написать об этом людям? Они сами виноваты в своих проблемах. Если спонсируют войну и поддерживают двух диктаторов, за что справедливо получают санкции, то это точно не проблема людей, которые им несут деньги», — считает _system_admin.

«А что с приложением «Альфа-банка» происходит до сих пор?» — спрашивает by_heraseva.

«Когда заработает «Альфа-банк»? – интересуется aum.daria https://www.threads.com/@aum.daria/post/DauTK_1CHEW).

«Сегодня мой парень клал деньги на карту в банкомате «Альфа-банка». Прошло уже три часа, деньги на карту так и не пришли. Менеджер поддержки сказала ждать семь рабочих дней, в худшем случае — 15 с инкасацией. Мой мч возмущен, думает, что ничего не вернут по итогу». – пишет english.with.anna.

«В СМИ не хотят ничего публиковать. «Альфа-банк» — крупный рекламодатель и системообразующий банк», — объясняет yegor3450348 молчание официальных медиа.

«Как поступать клиентам «Альфв—банка», если у меня зарплатная карта и айфон. Менять работу, где будет другой банк? Или покупать андроид ради вашего банка? Куда бежать бедному крестьянину? Предусмотрена ли банком компенсации дискомфорта?» — спрашивает nosikkurnosikm.

«Не думал, что такое случится, но пришло время отказываться от услуг «Альфа-банка». Не понимаю, как можно допустить ситуацию, когда приложение и веб—версия просто умрет. Я перетерпел эплпэй и отсутствие возможности оплачивать платежи в европе, но сегодняшняя ситуация – too much», — говорит hopeless_st.

«Мне одной кажется, что это тот самый пример, когда компания вкладывает больше денег в маркетинг, чем в свое развитие? Иначе как объяснить то, что «Альфа-банк» мы видим постоянно и в тредс, и в тиктоке, а обслуживание мы получаем вот такое. И ладно эплпэй, но когда ты стоишь на кассе и не можешь перевести деньги на другой счет, чтобы оплатить покупки, т.к. в приложении ошибка, то это просто уже последняя капля терпения», — пишет milkkaam.

Проблемы с доступом к мобильному приложению и веб—версии «Альфа-банка» начались в начале прошлой недели.

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