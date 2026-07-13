The Telegraph: Секретная служба Украины дает мастер-класс по тайным операциям 13.07.2026, 17:00

ФОТО: THE TIMES

Операции вышли далеко за пределы линии фронта.

Украинские спецслужбы стали одним из самых эффективных инструментов Киева в противостоянии с Россией, пишет The Telegraph. По мнению автора, операции Службы безопасности Украины уже вышли далеко за пределы линии фронта и оказывают серьезное психологическое воздействие на противника (перевод — сайт Charter97.org).

В публикации отмечается, что удары по объектам в глубине России и серия точечных операций, которые СМИ связывают с СБУ, демонстрируют, что даже удаленные территории не могут считаться полностью безопасными для тех, кого Киев считает причастными к войне. В качестве примера приводится недавний взрыв в Монако, в результате которого пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев. Если за инцидентом действительно стояли украинские спецслужбы, это свидетельствует о способности проводить операции за пределами региона.

Особое внимание издание уделяет операции «Паутина», в ходе которой были атакованы российские аэродромы стратегической авиации. По оценке автора, ее главным результатом стал не столько нанесенный материальный ущерб, сколько необходимость для Москвы перераспределять силы и ресурсы на защиту объектов в глубине страны. Постоянная угроза подобных атак, считает The Telegraph, подрывает чувство безопасности и усложняет работу российских силовых структур.

Газета также утверждает, что за последние годы СБУ превратилась в современную спецслужбу, сочетающую советское наследие, методы, напоминающие израильский «Моссад», а также западные технологии и разведывательное сотрудничество.

По мнению автора, опыт Украины должен стать сигналом для Великобритании и других стран НАТО. Издание призывает ускорить внедрение гражданских инноваций, активнее использовать беспилотные технологии и быть готовыми к нестандартным решениям. В материале подчеркивается, что в современных конфликтах разведывательные и диверсионные операции способны играть роль, сопоставимую с успехами на поле боя.

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