В Монако подорвали украинского олигарха 2 30.06.2026, 8:00

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Вадим Ермолаев

Жертвой взрыва стал Вадим Ермолаев.

В понедельник вечером, 29 июня, в Монако произошел взрыв, из-за чего пострадали трое человек. Одним из пострадавших оказался украинский олигарх Вадим Ермолаев.

Об этом сообщает BFMTV.

Что произошло в Монако и кто пострадал

Согласно публикациям в медиа, вечером около 21:00 в холле многоквартирного дома на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла прогремел взрыв.

Инцидент произошел после того, как неизвестный мужчина оставил в холле рюкзак со взрывчатым веществом, после чего скрылся. По состоянию на 02:00 по Киеву его до сих пор не нашли, но на видеокамеры подозреваемый все же попал.

Сам взрыв произошел после того, как в холл прибыли несколько человек. Уже в 21:15 Департамент службы пожарной безопасности и спасения был уведомлен об инциденте и направил спасателей.

На данный момент известно, что в результате взрыва пострадали трое человек украинского происхождения. Это мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также 13-летний подросток. В некоторых публикациях указывалось, что это была семья.

«Одной из трех жертв взрыва стал Вадим Ермолаев, крупный украинский олигарх 1968 года рождения», - сказал изданию BFMTV источник, близкий к расследованию.

Он добавил, что второй жертвой взрыва в Монако стала партнерша олигарха.

Отметим, что по данным Forbes, Ермолаев занимает 23-место в списке 100 самых богатых украинцев. СМИ отмечают, что в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. Позже, в 2023 году, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против Ермолаева.

По состоянию на 02:00 известно, что оба взрослых находятся в критическом состоянии. В то же время состояние 13-летнего мальчика стабильное.

Прокуратура считает, что, предварительно, это был террористический акт. Глава правительства Монако Кристоф Мирман тоже сделал такое предположение и сказал, что взрывное устройство могло содержать болты и дробь.

«В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый в истории случай, когда подобное произошло в княжестве», - сказал он агентству AFP.

Также он сообщил, что помимо трех пострадавших в больницу были доставлены четверо человек. Они не получили ранений, а просто испытали шок.

Согласно последней информации в СМИ, пресс-конференция по поводу взрыва запланирована на утро.

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