Москву и область массированно атаковали дроны

Москву и область массированно атаковали дроны7
- 30.06.2026, 9:02
- 7,914
Есть «прилеты».
В ночь на 30 июня Москва и Московская область подверглись масштабной атаке беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили около 50 дронов, направлявшихся к городу, пишет УНИАН.
По словам Собянина, атака началась около 4:00 утра. В течение двух часов он опубликовал 11 сообщений о якобы сбитых беспилотниках, летевших на Москву. В каждом посте чиновник отмечал, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
В то же время российские власти не сообщили, были ли все беспилотники перехвачены и какие повреждения получили объекты на территории Московской области.
Из-за атаки Росавиация временно ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский».
Между тем российские Telegram-каналы обнародовали видео полета беспилотников над Москвой. Также сообщается о взрывах и пожаре в Егорьевске, а также о двух попаданиях в Дубне Московской области.
В Дубне расположены стратегически важные для российского военно-промышленного комплекса предприятия. В частности, завод «Кронштадт», производящий беспилотники, и машиностроительный завод «Радуга» имени Березняка, входящий в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение". На этом предприятии производят крылатые ракеты Х-101, Х-555, Х-69 и Х-59МК, которые Россия регулярно применяет для нанесения ударов по территории Украины.
Стоит отметить, что и завод «Кронштадт», и предприятие «Радуга» уже неоднократно становились целями атак беспилотников.