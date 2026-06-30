Новым оператором джета Лукашенко стала компания бизнесмена, связанного с международной преступной группировкой 30.06.2026, 9:27

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Фото: Manuel EstevezR / airplane-pictures.net

Самолет перерегистрировали в Сан-Марино.

Бизнес-джет, которым ранее пользовались семья и окружение Александра Лукашенко, в мае 2025-го перерегистрировали в Сан-Марино. После этого оператором стала компания Falcon Luxe, пишет Белорусский расследовательский центр.

Ее материнская структура связана с Мустафой Эгеменом Шенером — владельцем минского H Casino, фигурирующим в расследовании БРЦ о возможном отмывании денег для международной преступной группировки из Северного Кипра.

Джет для самых близких…

В мае 2025 года в международном аэропорту Женевы сфотографировали люксовый джет. Он был окрашен в цвета официального беларуского флага, но имел номер регистрации T7-AFP в Сан-Марино — юрисдикции, которая ориентирована на иностранных собственников, предлагает налоговые льготы и не раскрывает владельцев судов.

Его зафиксировал местный фотограф Корантен Альтерр, который опубликовал снимок на сайте Pictaero.com, созданном энтузиастами авиации. Это был бизнес-джет Gulfstream G550, который с 2020-го связывали с семьей и окружением Александра Лукашенко.

Gulfstream G550 — T7-AFP в Женеве. Фото: pictaero.com / Corentin ALTHERR

По данным из базы Нидерландского авиационного общества, тогда же, в мае 2025 года, самолет получил новый знак. С 2020-го по 2021 год самолет был зарегистрирован в Беларуси под номером EW-001PJ. Комбинацию «001» в Беларуси используют исключительно для бортов Лукашенко.

Самые яркие примеры — его боинги EW-001PA, EW-001PB и вертолет EW-001PH, купленный российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым, — все в официальных государственных цветах и с надписью «Беларусь» на борту.

Лукашенко известен своей любовью к номеру «один». Его хоккейный номер — 01, а номер паспорта из утечки базы ПЦР-тестов состоит только из нулей и единиц.

Насколько нам известно, сам Александр Лукашенко бизнес-джетом Gulfstream G550 не летал. Им пользовалась семья политика.

В 2020 году журналисты TUT.BY заметили, что джет летал теми же маршрутами, что и сыновья Лукашенко. Например, в октябре 2019 года — из Минска в Варшаву, где проходила 48-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), а исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко возглавлял беларускую делегацию.

С 28 октября по 8 ноября 2019 года самолет был в ОАЭ, где Лукашенко находился с официальным визитом. Вместе с ним в поездку отправились сыновья Виктор и Дмитрий. БРЦ удалось подтвердить эту информацию с помощью данных от «Киберпартизан». Ранее мы также писали, что этот самолет использовала невестка Лукашенко Лилия.

Мы также установили, что на джете — уже с белорусской регистрацией — вместе летали «кошелек» Лукашенко Алексей Олексин, руководитель аппарата помощника президента по национальной безопасности Сергей Зеленкевич и Виктор Лукашенко.

В 2021 году джет попал под санкции Великобритании, после чего его перерегистрировали в России под номером RA-11003.

Проект «МотолькоПомоги» в начале 2022-го сообщал, что этот джет стоимостью $60 млн Александру Лукашенко якобы подарил российский олигарх Микаил Гуцериев. TUT.BY связывал самолет с другим бизнесменом.

До регистрации в Беларуси в феврале 2020-го джет Gulfstream G550 носил австрийский бортовой номер OE-ILN. По данным издания, заказчиком его первого рейса в Минск в 2019 году выступала компания Eolinus. Ее владельца журналисты связывали с ООО «Юларус», а через эту компанию — с бизнес-партнером Николая Воробья Алексеем Чульцом.

В ответе на запрос БРЦ Алексей Чулец заявил, что «компании ООО Юларус и НТ Марине (NT Marine OU — эстонская компания Чульца — ред.) не имели никакого отношения с компанией Eolinus и мне ничего неизвестно об этой компании». Он отметил, что не летал на Gulfstream G550 и ничего не знает о нем.

…и для очень богатых

После перерегистрации в Сан-Марино оператором самолета в авиационных онлайн-реестрах стали указывать компанию Falcon Luxe — структуру, связанную с Мустафой Эгеменом Шенером, владельцем минского H Casino, который ранее фигурировал в расследовании БРЦ о предполагаемом отмывании денег.

На сайте Falcon Luxe, которая теперь управляет семейным бизнес-джетом Лукашенко, говорится, что компания является подразделением частных чартерных рейсов компании Falcon, которая в свою очередь входит в Alex Group Investment LLC.

Основателем и председателем Alex Group Investment указан Султан Рашид Абдулла Рашид Аль Шене. Это имя уже встречалось в расследовании БРЦ об отмывании денег в минском казино H Casino.

Тогда мы пришли к выводу, что имя «Султан Рашид Абдулла Рашид Аль Шене» может использовать Мустафа Эгемен Шенер — турецкий бизнесмен и официальный владелец одного из самых прибыльных казино Беларуси на тот момент.

Тогда мы ссылались на документы Земельного департамента Дубая, из которых следовало, что Султан Рашид Абдулла Рашид Аль Шене владел почти 90 объектами недвижимости в эмирате. В документах также был указан номер телефона, записанный на его имя.

При дополнительной проверке БРЦ установил, что этот номер привязан к учетной записи Microsoft с именем «Эгемен Шенер» и его фотографией. Этот же номер был связан с его именем в сервисе GetContact. Когда журналисты позвонили по этому номеру и спросили, говорят ли они с Шенером, собеседник это подтвердил.

В том же расследовании мы установили связь Мустафы Шенера с криминальной империей Халиля Фальялы — предпринимателя, убитого в Северном Кипре, которого связывали с сетью нелегальных букмекерских сайтов.

Бывший финансовый директор Фальялы утверждал, что Шенер мог использовать минское казино для легализации наличных, полученных от нелегального онлайн-гемблинга в Европе.

По его словам, средства оформляли как доход казино, выводили в Дубай, а затем направляли на покупку дорогой недвижимости. Бизнес Шенера в Минске мог работать при покровительстве людей, связанных с силовыми структурами и окружением Александра Лукашенко.

Новые маршруты

После смены регистрации на Сан-Марино люксовый джет стали часто использовать. С 10 июля 2025 года — первого после перерегистрации полета из Женевы в Дубай — судно совершило более 100 рейсов.

Их география широкая: Европа, США, Африка, Азия и Ближний Восток. Вероятнее всего, пункт базирования самолета находится в Дубае, поскольку 53 раза именно этот город был либо пунктом отправления, либо пунктом прибытия. Хотя компания-оператор самолета Falcon Luxe занимается сдачей бизнес-джетов в аренду, на ее сайте в разделе «флот» этого самолета нет.

На момент публикации неясно, идет ли речь о передаче прав собственности на самолет, о смене оператора или только о перерегистрации борта.

БРЦ направил запросы Falcon Luxe, Alex Group Investment, Мустафе Эгемену Шенеру, а также представителям, связанным с эксплуатацией самолета, с просьбой прокомментировать их роль в управлении бортом и характер их отношений с лицами из окружения Александра Лукашенко. На момент публикации ответы не поступили.

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