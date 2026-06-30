Бобруйск накрыло непогодой 30.06.2026, 10:10

фото: onliner.by

Деревья упали на дороги, машины и даже пятиэтажку.

Пока в одних регионах страны люди страдали от аномальной жары, Бобруйск и район накрыло мощным ураганом и потопом. Сильный ливень сопровождался шквалистым усилением ветра с порывами до 22 м/с. Стихия разгулялась аккурат во время празднования Дня города: на главной площади шквал сносил и катал торговые палатки, тенты и другие временные конструкции.

фото: onliner.by

фото: onliner.by

Несладко пришлось и тем, кто в это время возвращался в город с дач. Люди попросту застряли в дороге и не могли доехать до дома, так как дороги оказались завалены вырванными с корнем деревьями.

В самом Бобруйске буря тоже наворотила дел во дворах. Деревья падали прямо на детские площадки, а одно из них всем своим весом навалилось на пятиэтажку.

фото: onliner.by

По информации МЧС, всего в городе и районе зафиксировано падение 122 деревьев. Спасатели выезжали на распиловку и уборку стволов 42 раза (убрали 102 дерева), еще два десятка упавших деревьев ликвидировали другие службы и собственники объектов.

фото: onliner.by

фото: onliner.by

Шторм повредил кровли двух зданий и остекление в одном из магазинов. Не обошлось и без испорченного транспорта: ветром и стволами побило 11 легковых автомобилей, а еще на одну машину прилетел сорванный лист шифера. К счастью, обошлось без человеческих жертв — в результате непогоды никто из людей не пострадал.

Деревья упали на дороги, машины и даже пятиэтажку. Бобруйск накрыло непогодой - Недвижимость Onlíner

Пока в одних регионах страны люди страдали от аномальной жары, Бобруйск и район накрыло мощным ураганом и потопом. Сильный ливень сопровождался шквалистым усилением ветра с порывами до 22 м/с. Стих...

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