В Пинске делают яичницу прямо на солнце
- 30.06.2026, 10:54
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Видеофакт.
Пинская блогерша Марина «Размаринка» сняла ролик, где вместе с ребёнком приготовила яичницу прямо на солнце. Меньше чем за сутки видео получило 120 тысяч просмотров.
Пинск оказался в центре нынешней волны жары, обрушившейся на Беларусь. 29 июня там зафиксировали температуру в +40,4 градуса — абсолютный температурный рекорд для страны.
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