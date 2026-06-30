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В Пинске делают яичницу прямо на солнце

  • 30.06.2026, 10:54
  • 1,476
В Пинске делают яичницу прямо на солнце
иллюстративное фото

Видеофакт.

Пинская блогерша Марина «Размаринка» сняла ролик, где вместе с ребёнком приготовила яичницу прямо на солнце. Меньше чем за сутки видео получило 120 тысяч просмотров.

Пинск оказался в центре нынешней волны жары, обрушившейся на Беларусь. 29 июня там зафиксировали температуру в +40,4 градуса — абсолютный температурный рекорд для страны.

@roz.marynka #розмаринка #пинск #беларусь #юмор#погода ♬ оригинальный звук - Розмаринка

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