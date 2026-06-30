В Пинске делают яичницу прямо на солнце 30.06.2026, 10:54

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иллюстративное фото

Видеофакт.

Пинская блогерша Марина «Размаринка» сняла ролик, где вместе с ребёнком приготовила яичницу прямо на солнце. Меньше чем за сутки видео получило 120 тысяч просмотров.

Пинск оказался в центре нынешней волны жары, обрушившейся на Беларусь. 29 июня там зафиксировали температуру в +40,4 градуса — абсолютный температурный рекорд для страны.

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