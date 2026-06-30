Названы смартфоны с лучшими экранами в 2026-ом году 30.06.2026, 11:36

иллюстративное фото

Эти устройства показывают лучшие результаты по лабораторным тестам.

Если вы часто пользуетесь телефоном под прямым солнечным светом или в условиях яркого освещения, читаемость дисплея становится не просто удобством, а критически важным параметром.

Разные смартфоны ведут себя по-разному в таких условиях – все зависит не только от пиковой яркости экрана, но и от наличия антибликового покрытия и того, как работает адаптивная яркость.

Журналисты BGR выделили модели, которые демонстрируют хорошую читаемость экрана даже на солнце.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Актуальный флагман Samsung считается одним из лидеров по читаемости на улице среди Android-флагманов. Он оснащен большим 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2К и рассчитан на максимальную яркость 2600 нит и, что самое важное, оснащен антибликовым покрытием.

В реальном использовании это делает изображение более читаемым даже под прямыми солнечными лучами, а при просмотре под углом сохраняется высокая разборчивость. Также отмечается, что смартфон способен дольше удерживать пиковую яркость по сравнению с рядом конкурентов.

Google Pixel 10 Pro и 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL также показывают очень высокий уровень видимости на солнце. Обе модели используют OLED-дисплеи с заявленной пиковой яркостью до 3300 нит, а различие между ними заключается только в размере экрана и батарее.

Несмотря на отсутствие антибликового покрытия экраны остаются хорошо читаемыми даже в прямом солнечном свете. По результатам тестирования DxOMark, флагманы Google умеют снижать яркость до 4 нит в темноте и до 2200 нит при максимальной яркости HDR на всей панели и входят в число лучших по этому параметру.

OnePlus 15

OnePlus 15 позиционируется как смартфон с выдающейся автономностью, но при этом он также уверенно справляется с ярким солнечным светом. Аппарат оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем, а заявленные показатели яркости доходят до 3500 нит, что обеспечивают комфортную читаемость на улице.

Хотя отсутствие антибликового покрытия приводит к появлению отражений на экране, встроенная функция "Sun display" позволяет без проблем различать содержимое дисплея на улице. Это подтверждается как тестами экспертов, так и отзывами пользователей.

Google Pixel 10

Более доступный Google Pixel 10 тоже демонстрирует хорошую читаемость на улице. Его OLED-экран с пиковой яркостью 3000 нит уступает Pro-моделям, но все равно обеспечивает уверенную видимость в большинстве сценариев.

По данным тестов, высокая яркость позволяет дисплею эффективно работать даже в самых сложных условиях на открытом воздухе. Единственное отличие от Pixel 10 Pro-версий заключается в использовании OLED-панели без LTPO, из-за чего диапазон адаптивной частоты обновления ограничен, впрочем, на читаемость это напрямую не влияет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com