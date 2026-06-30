Ученые разгадали тайну, над которой бились 40 лет 1 30.06.2026, 12:25

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Иллюстрация: worldatlas.com

Она касается динозавров.

Окаменелость динозавра впервые была обнаружена учеными в 1985 году — следующие 40 лет позвонок пролежал в ящике, но теперь ученым наконец удалось идентифицировать кому именно принадлежал позвонок.

Изначально окаменелость была описана как принадлежащая динозавру, что делает ее первой в истории окаменелостью динозавра, найденной в Антарктиде, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Теперь, спустя четыре десятилетия, ученые наконец определили, что окаменелость, вероятно, принадлежит одному из самых крупных динозавров, когда-либо обитавших на Земле — титанозавру.

Отметим, что Антарктида обладает одной из самых скудных палеонтологических коллекций среди всех континентов планеты, и те немногие находки, что были обнаружены, поступают лишь с нескольких островов. Новый экземпляр, о котором идет речь, был найден во время британской антарктической экспедиции в 1985 году на полуострове Улу на северо-западе острова Джеймс Росс.

40 лет тому ученые, обнаружившие образец, не были уверены, что это такое а потому позвонок все это время хранился в геологической коллекции Британской антарктической службы в Кембридже. К образцу возрастом 86,2 миллиона лет также прилагались полевые заметки геолога доктора Майка Томсона, в которых предполагалось, что это может быть «позвонок крупной рептилии».

Теперь команда во главе с профессором Полом Барреттом из Музея естественной истории в Лондоне изучила кость внимательнее. Исследователи отмечают, что окаменелость представляет собой лишь небольшой фрагмент, который считается хвостом титанозавра — самого крупного вида динозавров, когда-либо обитавших на Земле. Однако единственный экземпляр затрудняет определение точного вида.

Считается, что окаменелость принадлежала небольшому титанозавру — его длина, вероятно. Составляла около 6-7 метров. Но неизвестно, принадлежала ли кость небольшому виду или животное было молодым на момент смерти.

Авторы отмечают, что новый анализ означает. Что это первая окаменелость нептичьего динозавра, обнаруженная в Антарктиде, после того как частичный скелет анкилозавра был найден годом позже, в 1986 году. Предполагается, что титанозавры, вероятно, могли перебраться в Антарктиду через материк, соединяющий их с Южной Америкой.

В тот период два континента также были соединены с Австралией и Новой Зеландией. Но хотя титанозавры обитают в Новой Зеландии, в Австралии окаменелостей не обнаружено. Это поднимает вопрос о том, как они попали в одну страну, минуя другую, что побудило команду предложить новый маршрут.

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