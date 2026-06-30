Два «учителя» встретились на МКАД

Два «учителя» встретились на МКАД6
- 30.06.2026, 12:35
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Результат попал на видео.
«Когда два «учителя» встретились на дороге», — с такой подписью читатель «Онлайнера» прислал в редакцию это видео. Действия разворачиваются на МКАД 29 июня. В самой «конфликтной» полосе — крайней левой.
Серебристый Nissan пытается опередить кроссовер (кажется, это Voyah), перестроившись в средний ряд. Тот же не сильно горит желанием пускать в свою полосу Nissan. Более того, чтобы избежать удара, ему приходится смещаться левее.
Но Nissan все-таки удается «втиснуться» перед кроссовером. Что было дальше — мы лишь предполагаем, основываясь на словах очевидца. Однако похоже, что серебристое авто решило «проучить» кроссовер, резко тормозя перед ним.