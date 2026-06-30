В космосе обнаружен объект возрастом 10 миллиардов лет 30.06.2026, 13:22

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Ученые не могут объяснить увиденное.

Скопление галактик XLSSC 122 было впервые обнаружено в 2014 году, но его недавнее детальное изучение с помощью космического телескопа Уэбб показало большую загадку. Это скопление галактик, уже существовавшее более 10 миллиардов лет назад является хорошо развитым и сформированным. Но теории предполагают, что это невозможно.

Подобные структуры не могли сформироваться так рано во Вселенной. Это открытие может изменить теории эволюции космоса. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Более 10 лет астрономы считали, что массивное, хорошо развитое скопление галактик XLSSC 122 находится относительно близко к Земле. Дело в том, что такие скопления галактик появились всего несколько миллиардов лет.

Скопление галактик XLSSC 122

Фото: NASA

Согласно теории космической эволюции, огромные скопления галактик начали формироваться примерно 10 миллиардов лет назад, то есть через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Чтобы принять хорошо развитую форму этим скопления понадобились миллиарды лет. Но новое открытие противоречит этой теории.

Новые данные показали, что хорошо развитое и полностью сформированное скопление галактик XLSSC 122 существовало уже 10,4 миллиарда лет назад. Это значит, что, вероятно, придется менять главную теорию космической эволюции. Но нужно найти еще подобные структуры, чтобы доказать, что это не случайность.

Также оказалось, что XLSSC 122 является самой далекой гравитационной линзой, усиливающая свет более далеких галактик, которые иначе увидеть было бы невозможно. Астрономы намерены использовать данное скопление для изучения самых ранних галактик во Вселенной с помощью гравитационного линзирования.

Это явление впервые предсказал Альберт Эйнштейн еще в 1915 году. Общая теория относительности гласит, что объекты с массой вызывают искривление ткани пространства и времени. Из этого искривления возникает гравитация. Но чем больше масса объекта, тем сильнее искривление пространства- времени и тем сильнее гравитация.

Свет обычно распространяется по прямой линии, но если пространство-время искривлено, то и путь света искривляется. Чем массивнее объект, тем сильнее искривление света, который к тому же усиливается под влиянием гравитационной линзы. Поэтому с помощью таких скоплений галактик как XLSSC 122 можно увидеть свет самых далеких галактик во Вселенной.

По словам ученых, сильное гравитационное линзирование XLSSC 122 может помочь разгадать тайну темной материи. Хотя ее не видно, ведь она не взаимодействует со светом, темной материи в 5 раз больше, чем обычной матери, состоящей из атомов, и она своей гравитацией вносит наибольший вклад в эффект гравитационного линзирования скоплений галактик. Поэтому XLSSC 122 можно использовать для изучения темной материи и понимания ее природы.

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