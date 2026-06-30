Белорус не смог выйти на пенсию 30.06.2026, 13:35

Из его стажа «исчезли» четыре года.

В Глусском районе мужчина решил обратиться за досрочной пенсией, но выяснилось, что никто не может подтвердить четыре года стажа его работы.

В 90-е годы мужчина четыре года работал на деревообрабатывающем комбинате, который сейчас уже ликвидирован. Подтвердить этот период работы оказалось невозможным из-за отсутствия лицевых счетов и неточности в трудовой книжке.

В Могилевской областной организации профсоюза работников леса и природопользования изучили документы и ситуацию. Административными методами восстановить данные сложно, поэтому придется обращаться в суд.

Суд может установить факт работы для включения этого периода в страховой стаж, это поможет выйти на пенсию и получить положенные выплаты.

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