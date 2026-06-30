закрыть
30 июня 2026, вторник, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус не смог выйти на пенсию

  • 30.06.2026, 13:35
Белорус не смог выйти на пенсию

Из его стажа «исчезли» четыре года.

В Глусском районе мужчина решил обратиться за досрочной пенсией, но выяснилось, что никто не может подтвердить четыре года стажа его работы.

В 90-е годы мужчина четыре года работал на деревообрабатывающем комбинате, который сейчас уже ликвидирован. Подтвердить этот период работы оказалось невозможным из-за отсутствия лицевых счетов и неточности в трудовой книжке.

В Могилевской областной организации профсоюза работников леса и природопользования изучили документы и ситуацию. Административными методами восстановить данные сложно, поэтому придется обращаться в суд.

Суд может установить факт работы для включения этого периода в страховой стаж, это поможет выйти на пенсию и получить положенные выплаты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра