Белорус не смог выйти на пенсию
- 30.06.2026, 13:35
Из его стажа «исчезли» четыре года.
В Глусском районе мужчина решил обратиться за досрочной пенсией, но выяснилось, что никто не может подтвердить четыре года стажа его работы.
В 90-е годы мужчина четыре года работал на деревообрабатывающем комбинате, который сейчас уже ликвидирован. Подтвердить этот период работы оказалось невозможным из-за отсутствия лицевых счетов и неточности в трудовой книжке.
В Могилевской областной организации профсоюза работников леса и природопользования изучили документы и ситуацию. Административными методами восстановить данные сложно, поэтому придется обращаться в суд.
Суд может установить факт работы для включения этого периода в страховой стаж, это поможет выйти на пенсию и получить положенные выплаты.