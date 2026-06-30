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В Минске снова не будет парада на 3 июля

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  • 30.06.2026, 14:01
  • 2,898
В Минске снова не будет парада на 3 июля

Лукашенко также не будет в столице.

В пятницу, 3 июля, в Беларуси будут отмечать так называемый день независимости. В программе — праздничный концерт у стелы и фейерверк. При этом традиционного парада на проспекте Победителей не будет.

— Парад проводится только в юбилейные даты, у стелы будет проходить большой концерт 3 июля, — рассказал «Зеркало» специалист Мингорисполкома. — Там вход свободный.

Будет ли на концерте Лукашенко, чиновник не уточнил.

Отметим, диктатор сейчас находится в «длительной командировке». Сразу после двухдневных переговоров с Владимиром Путиным в России Лукашенко уехал в большую командировку в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. В понедельник, 29 июня, он встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Также в его календаре есть Индонезия. Успеет ли политик вернуться ко Дню независимости, неизвестно.

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