В Минске снова не будет парада на 3 июля

В Минске снова не будет парада на 3 июля8
- 30.06.2026, 14:01
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Лукашенко также не будет в столице.
В пятницу, 3 июля, в Беларуси будут отмечать так называемый день независимости. В программе — праздничный концерт у стелы и фейерверк. При этом традиционного парада на проспекте Победителей не будет.
— Парад проводится только в юбилейные даты, у стелы будет проходить большой концерт 3 июля, — рассказал «Зеркало» специалист Мингорисполкома. — Там вход свободный.
Будет ли на концерте Лукашенко, чиновник не уточнил.
Отметим, диктатор сейчас находится в «длительной командировке». Сразу после двухдневных переговоров с Владимиром Путиным в России Лукашенко уехал в большую командировку в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. В понедельник, 29 июня, он встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Также в его календаре есть Индонезия. Успеет ли политик вернуться ко Дню независимости, неизвестно.